Google met désormais en garde les utilisateurs contre les résultats de recherche peu fiables ou changeant rapidement

Google teste une nouvelle fonctionnalité pour avertir les gens lorsqu’ils recherchent un sujet qui peut avoir des résultats peu fiables. Cette décision est une étape notable du moteur de recherche le plus populaire au monde pour donner aux gens plus de contexte sur les informations de rupture qui sont populaires en ligne – comme les observations suspectées d’OVNI ou le développement de reportages – qui évoluent activement.

La nouvelle invite avertit les utilisateurs que les résultats qu’ils voient changent rapidement et indique, en partie, « Si ce sujet est nouveau, cela peut parfois prendre du temps pour que les résultats soient ajoutés par des sources fiables ». Google a confirmé à Recode qu’il avait commencé à tester la fonctionnalité il y a environ une semaine. Actuellement, la société affirme que l’avis n’apparaît que dans un petit pourcentage de recherches, qui ont tendance à porter sur le développement de sujets tendance.

Des entreprises comme Google, Twitter et Facebook ont ​​souvent eu du mal à gérer le volume élevé de désinformation, de théories du complot et d’actualités non vérifiées qui sévit sur Internet. Dans le passé, ils se sont largement abstenus de supprimer du contenu dans tous les cas sauf les plus extrêmes, citant un engagement envers les valeurs de la liberté d’expression. Pendant la pandémie de Covid-19 et les élections américaines de 2020, certaines entreprises ont pris la mesure sans précédent de supprimer les comptes populaires perpétuant la désinformation. Mais le type d’étiquette que Google déploie – qui avertit simplement les utilisateurs sans bloquer le contenu – reflète une approche incrémentielle à plus long terme pour éduquer les utilisateurs sur les informations douteuses ou incomplètes.

« Lorsque quelqu’un effectue une recherche sur Google, nous essayons de vous montrer les informations les plus pertinentes et les plus fiables possibles », a déclaré Danny Sullivan, agent de liaison public pour la recherche Google. « Mais nous obtenons beaucoup de choses qui sont entièrement nouvelles »,

Sullivan a déclaré que l’avis ne dit pas que ce que vous voyez dans les résultats de recherche est bon ou mauvais, mais qu’il s’agit d’une situation changeante et que plus d’informations pourraient être publiées plus tard.

A titre d’exemple, Sullivan a cité un rapport sur une observation suspectée d’OVNI au Royaume-Uni.

« Quelqu’un avait fait sortir cette vidéo du rapport de police au Pays de Galles, et elle a fait l’objet d’une petite couverture médiatique. Mais il n’y a toujours pas grand-chose à ce sujet », a déclaré Sullivan. «Mais les gens le recherchent probablement, ils circulent peut-être sur les réseaux sociaux – nous pouvons donc dire que cela commence à avoir une tendance. Et nous pouvons également dire qu’il n’y a pas beaucoup de choses nécessairement géniales qui existent. Et nous pensons aussi que peut-être de nouvelles choses arriveront »,

D’autres exemples de requêtes de recherche tendance qui pourraient actuellement déclencher l’avis sont « pourquoi britney prend-elle du lithium » et « triangle noir ovni océan »

La fonctionnalité s’appuie sur les efforts récents de Google pour aider les utilisateurs à « apprendre à lire » ou à mieux comprendre le contexte de ce qu’ils recherchent. En avril 2020, la société a publié une fonctionnalité indiquant aux gens quand il n’y a pas assez de bonnes correspondances pour leur recherche, et en février 2021, elle a ajouté un bouton « à propos » à côté de la plupart des résultats de recherche montrant aux gens une brève description Wikipedia du site qu’ils ‘voyez, lorsqu’il est disponible.

Google a déclaré à Recode qu’il avait effectué une recherche auprès des utilisateurs sur l’avis qui montrait que les gens le trouvaient utile.

La nouvelle invite fait également partie d’une tendance plus large des grandes entreprises technologiques à donner aux gens plus de contexte sur les nouvelles informations qui pourraient s’avérer erronées. Twitter, par exemple, a publié une multitude de fonctionnalités avant les élections américaines de 2020, avertissant les utilisateurs si les informations qu’ils voyaient n’étaient pas encore vérifiées.

Certains chercheurs en médias sociaux accueillent favorablement les types de contexte ajouté comme celui que Google a déployé aujourd’hui, notamment Renee DiResta de l’Observatoire Internet de Stanford qui tweeté à propos de la fonctionnalité. C’est une alternative bienvenue, disent-ils, aux débats sur l’interdiction ou non d’un certain compte ou d’une publication.

« C’est un excellent moyen de faire réfléchir les gens avant d’agir ou de diffuser davantage d’informations », a déclaré Evelyn Douek, chercheuse à Harvard qui étudie la parole en ligne. « Cela n’implique personne de porter des jugements sur la vérité ou la fausseté d’une histoire, mais donne simplement aux lecteurs plus de contexte. … Dans presque tous les contextes d’actualités de dernière minute, les premières histoires ne sont pas les plus complètes, et il est donc bon de le rappeler aux gens.

Cependant, il reste encore des questions sur la façon dont tout cela fonctionnera. Par exemple, on ne sait pas exactement quelles sources Google juge fiables sur un résultat de recherche donné, et combien de sources fiables doivent peser avant qu’un sujet d’actualité douteux ne perde son étiquette. À mesure que la fonctionnalité se déploie plus largement, nous pouvons probablement nous attendre à voir plus de discussions sur la façon dont elle est implémentée.