L’IA de recherche de Google devient beaucoup plus lourde en définition. La dernière mise à jour de l’expérience générative de recherche comprendra Résumés IA de articles longs. La recherche classera également les articles pour le plaisir de visionnement rapide des utilisateurs, même si l’entreprise doivent faire face aux précieuses pages payantes de certains éditeurs.

L’affaire antitrust de Google est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l’IA

Dans un article de blog mardi, le vice-président de la gestion des produits pour la recherche, Rany Ng, a déclaré que la dernière mise à jour SGE fonctionnera activement lors de la navigation sur d’autres pages Web. Ceux qui permettent le «SGE pendant la navigation» pourront cliquer sur l’icône « G » en haut de leur application de navigateur pour accéder à l’IA sur une page Web. Les utilisateurs peuvent ensuite générer quelques puces décrivant le contenu de la page. Cliquer sur l’un de ces points les amènera à une partie spécifique du texte de la page.

L’entreprise a démontré cette fonctionnalité sur une page du Service des parcs nationaux expliquant l’histoire de la Route 66. L’IA de recherche a divisé l’article en sections telles que « jusqu’où s’étend la Route 66 » et « en quelle année ont-ils commencé la Route 66 ». En cliquant sur chacun de ces panneaux « explorer », les utilisateurs accèdent à une autre partie de l’article. La fonctionnalité est maintenant disponible sur iOS et Android dans l’appli Google et devrait arriver sur Chrome sur ordinateur dans les prochains jours.

« Nous pensons que ces fonctionnalités peuvent être particulièrement utiles lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau ou de complexe, mais elles peuvent également être utiles pour d’autres tâches telles que la recherche d’une nouvelle recette ou la recherche d’un achat important », a déclaré Ng.

Le vice-président de la recherche Google a souligné que l’IA ne fournira pas de points clés sur les articles qui se trouvent derrière un mur payant, bien que les éditeurs soient obligés de désigner à Google quelles pages sont gratuites ou derrière un mur payant. L’entreprise a la tâche délicate de se lier d’amitié avec des éditeurs tout en engloutissant tout leur contenu dans le but de former leur IA. Certains éditeurs ne sont pas très satisfaits de la situation actuelle. Le New York Times a modifié ses conditions d’utilisation interdire à toute entreprise de former l’IA sur ses articles.

Bien que la recherche AI ​​en dehors de Google Search soit la mise à jour la plus spectaculaire, le contenu le plus impressionnant peut provenir des nouvelles définitions étendues. La prochaine mise à jour de SGE affichera des définitions pour certains mots à la mode dans le texte Search AI. La société a montré un exemple de ce texte à partir de la question « quel est l’élément le plus courant du tableau périodique ». Lorsqu’un utilisateur survole un texte tel que « tableau périodique » ou « proton », un petit texte de présentation apparaît offrant une définition de Wikipedia, ou probablement d’autres sites dont l’IA a déjà tiré.

J’espère que je ne suis pas le seul autre nerd à avoir pensé pour la première fois aux CRPG plus récents d’Obsidian pour les définitions dans le texte. GIF: Google

Sur le papier, la nouvelle fonctionnalité ressemble à l’une de mes fonctions préférées dans certains des RPG isométriques les plus récents d’Obsidian. Dans des jeux comme Tyrannie et piliers de l’Eternitéil y a beaucoup de nomenclature mystique et de traditions ésotériques dans les descriptions et les dialogues, mais les joueurs peuvent survoler des mots spécifiques pour lire un petit texte de présentation sur ces termes.

Il est également agréable que le texte de ces présentations ne soit pas généré par l’IA, et aide à la place à relier davantage de sources d’informations en dehors des trois premiers «instantanés» étant donné un emplacement bien en vue à droite du texte généré. Le texte généré par l’IA est susceptible d’être erroné, et celui de Google ne fait pas exception. Il est facile d’imaginer un scénario dans lequel les utilisateurs peuvent activement vérifier le contenu généré par l’IA en temps réel grâce à ces présentations.

Bien sûr, l’ironie est que l’IA est déjà formée sur les données qu’elle cite dans Wikipedia et ces autres sites. L’entreprise l’a dit prévoit de gratter l’intégralité d’Internet– qui inclurait nécessairement tout contenu publié ou protégé par le droit d’auteur – pour former son IA. La société a a suggéré que les éditeurs auraient besoin de code dans les restrictions sur leurs sites pour désigner quand ils ne veulent pas que l’IA récupère leurs données.

L’IA de recherche a subi des changements constants depuis sa sortie plus tôt cette année, et plus récemment, l’IA a commencé à ajouter plus de liens en ligne avec les réponses générées par l’IA. Cela est venu après l’agent de liaison de recherche de Google, Danny Sullivan noté l’IA suppose parfois à tort qu’elle crée un contenu original semblable à un poème, plutôt que de générer un texte de présentation entièrement cité sur un sujet.

Google fait toujours des allers-retours sur la quantité de contenu utilisateur qu’il est prêt à utiliser pour générer ses réponses d’IA. D’autres ajouts récents au SGE comprenaient le capacité à louer ou à critiquer des restaurants, des magasins ou d’autres destinations en généralisant à partir des avis des utilisateurs.