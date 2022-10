Google met à jour les applications Météo, Fitbit et Téléphone avant l’événement Pixel Watch

Avant l’événement matériel de Google, des mises à jour sont désormais déployées sur certaines applications principales de Wear OS que nous nous attendons à voir sur Pixel Watch. Les applications Phone, Fitbit et Weather sont toutes mises à jour avant le lancement du nouveau portable.

Il y a un nouveau Temps application pour les montres connectées Wear OS 3. L’application est simple et ne montre que la météo de l’emplacement actuel du porteur. Une fois l’autorisation accordée, il affiche les informations météorologiques de weather.com, l’indice UV, les précipitations et les prévisions pour les 8 prochaines heures, puis les 5 prochains jours.













Il existe des tuiles pour “Prévision” et “Indice UV”, et deux complications sont disponibles indiquant “Indice UV” et “Météo”.

Ensuite, Google Téléphoner L’application a été ajoutée au Play Store sur Wear OS pour rendre les mises à jour de l’application plus faciles et plus fréquentes. L’application Phone sur Wear OS est ce qui rend la téléphonie possible, que ce soit via Bluetooth ou de manière autonome sur une smartwatch connectée LTE.















L’interface utilisateur a des icônes plus grandes et un texte plus gros pour mieux voir le nom de l’appelant.

Finalement, le Fitbit L’application pour Android a été mise à jour avec une nouvelle interface utilisateur. Il existe désormais trois onglets principaux : Découvrir, Aujourd’hui et Communauté. L’onglet “Premium” a été supprimé.

Sinon, certaines captures d’écran de Wear OS sont incluses dans la liste Play Store.















Le mois dernier, il a été révélé que l’application Fitbit commencera à exiger un compte Google à partir de l’année prochaine.

Sources 1 2 3