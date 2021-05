Google met à jour Google Photos pour faire face à la fin du stockage gratuit

La fin de Google Photos en tant que solution de sauvegarde gratuite pour votre futur historique de photos est dans quelques jours. Le 1er juin, Google Photos ne vous permettra plus de sauvegarder chaque photo que vous prenez en haute qualité, sauf si vous êtes d’accord pour que cela compte dans votre limite de stockage Google gratuite ou si vous prévoyez d’acheter un abonnement Google One.

Pour vous préparer à ce moment imminent, Google annoncé aujourd’hui, il ajoute un nouvel outil pour vous aider à gérer facilement votre quota de stockage et change également le nom du niveau de stockage de haute qualité en «Économiseur de stockage».

Le nouvel outil « Gérer le stockage » apparaîtra dans vos paramètres de sauvegarde et de synchronisation et il fera des choses intéressantes. Il essaie de trouver automatiquement les photos que vous ne voulez peut-être pas, comme celles qui sont floues, sont d’anciennes captures d’écran ou qui sont de grandes vidéos dont vous n’avez peut-être pas besoin. Lorsque vous entrez dans l’outil, vous verrez des catégories pour des éléments comme celui-ci avec leurs quantités de stockage et un tas de suggestions d’images dont vous devriez envisager de vous débarrasser.

En ce qui concerne le changement de nom du niveau de haute qualité en «Économiseur de stockage», Google essaie de simplifier la dénomination de la façon dont vous sauvegardez les photos. Cela a du sens, non?

Vous avez une semaine! (Sauf si vous possédez un téléphone Google Pixel.)