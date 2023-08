Google Messages utilise désormais le chiffrement de bout en bout par défaut

Les messages Google sont désormais chiffrés par défaut lors de la messagerie entre les appareils Android, a déclaré la société dans un article de blog mardi.

Google Messages a eu une option pour crypter vos messages dans les paramètres, mais maintenant il est défini par défaut.

Cela signifie que lors de l’envoi de SMS entre deux appareils Android, y compris dans les discussions de groupe, les acteurs extérieurs ne pourront pas voir ou surveiller vos messages. La messagerie cryptée est déjà par défaut sur les services de messagerie instantanée comme WhatsApp, Signal, Telegram et iMessage d’Apple.

Malheureusement, les messages texte entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android ne disposent toujours pas de ce cryptage. En effet, Apple utilise iMessage comme application de messagerie par défaut et cette application n’est pas disponible sur Android. Pour la messagerie chiffrée entre Android et iPhone, il est préférable d’utiliser une application de messagerie instantanée tierce à la place.

En savoir plus: Examen du Pixel 7 Pro : le meilleur téléphone phare de Google s’améliore

La poussée de Google pour que les messages Google soient cryptés par défaut fait partie d’une campagne visant à embarquer l’industrie du téléphone dans son ensemble avec le RCS, ou des services de communication riches. Au début de la communication par téléphone portable, les messages texte SMS standard constituaient un moyen facile de communiquer sans avoir à sauter sur un appel téléphonique. Mais à mesure que les besoins des gens devenaient plus dynamiques, avec des messages, des images et des vidéos plus longs, SMS ne disposait pas de l’infrastructure intégrée pour gérer ces demandes. C’est pourquoi Apple s’est éloigné des messages standard vers iMessage en 2011, où des messages et des fichiers plus volumineux pouvaient passer par ses serveurs. Pour faciliter la transition, Apple a fait d’iMessage l’application de messagerie par défaut sur les iPhones, lui permettant de gérer à la fois les iMessages et les messages texte standard.

Cela signifiait, cependant, que les utilisateurs d’iPhone de messagerie à partir de non-iPhone n’auraient pas leurs messages cryptés, et qu’ils ne pourraient pas non plus partager des images ou sauter dans des discussions de groupe aussi facilement. Leurs messages sont également venus dans des bulles vertes.

Pourtant, les SMS devaient être progressivement supprimés. RCS est une norme avec laquelle Google, Samsung et les opérateurs de téléphonie sont d’accord. Apple a résisté, invoquant un manque d’incitation ou de demande de la part de ses utilisateurs. Et dans les documents judiciaires révélés lors du procès Apple contre Epic Games, nous avons appris que iMessage est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens ne passent pas de l’iPhone.