Google Messages prépare l’intégration RCS avec Samsung Continuity

Google se prépare à intégrer Google Messages RCS pour fonctionner avec la fonctionnalité de continuité de Samsung. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de Samsung Tablet et Smartwatch de recevoir des appels et des messages à partir d’un smartphone Samsung. La nouvelle intégration permettrait à la fonction Continuité d’accéder aux messages RCS entrants et aux utilisateurs de répondre tout en utilisant Google Messages.

Samsung Galaxy S21 Ultra

XDA-Développeurs découvert cela à travers les chaînes de texte contenues dans le code de l’application Android Messages. Le texte fait référence à une nouvelle autorisation dans l’application.

Autorisation d’envoyer des messages SMS/MMS/RCS à l’aide de l’API Android Messages

Avec cette autorisation, l’application sera autorisée à envoyer des SMS/MMS/RCS à l’aide de messages Android. Il aura un accès pour envoyer des messages avec toutes les approbations supplémentaires.

Il a été initialement signalé que Google Messages ouvrait une API pour les applications tierces afin de gérer la messagerie RCS, mais il a ensuite été vérifié que la version particulière de Google Messages contenant ce texte est présente uniquement dans la version Google Messages pour les smartphones Samsung.

L’autorisation est créée spécifiquement parce que Samsung (en dehors des États-Unis) utilise Google Messages comme application de messagerie prête à l’emploi par défaut. Avant cela, Samsung utilisait sa propre application One UI pour les SMS et prenait également en charge la messagerie RCS.

