Google Messages obtient l’épinglage de conversation

Google commence à proposer une nouvelle fonction à son messages app, c’est-à-dire la possibilité d’épingler jusqu’à trois conversations en haut, vous permettant d’accéder rapidement à vos conversations préférées.

Pour épingler une conversation, il vous suffit d’appuyer longuement sur un fil de discussion sur la page principale qui affiche toutes vos discussions, puis vous verrez une petite icône d’épingle en haut de l’interface utilisateur. Appuyez sur ce bouton d’épingle et la conversation est officiellement épinglée pour vous. Il semble que vous puissiez avoir jusqu’à 3 chats épinglés.

Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité très appréciée, Google est un peu en retard pour la fête. D’autres applications, comme Telegram, épinglent des conversations depuis un certain temps. Non pas que ce soit une course, je dis simplement que Google n’est pas le premier ici. Mon Dieu, ne le prenez pas personnellement.

Cette fonctionnalité est active pour le numéro de build 8.3.026. Si vous ne le voyez pas, vous n’êtes pas seul. Google fait son déploiement lent, même si vous utilisez la version mise à jour. Vous pouvez essayer de vider le cache et forcer la fermeture de l’application pour accéder à la fonctionnalité.

// XDA