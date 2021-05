Google Messages obtient deux nouvelles fonctionnalités pratiques

Google Messages bénéficiera prochainement de quelques nouvelles fonctionnalités qui faciliteront l’organisation de vos conversations et vous aideront également à trouver des messages importants plus tard. Une version mise à jour est en cours de déploiement qui fait allusion aux nouveaux produits, qui incluent des conversations épinglées.

L’équipage à XDA trouvé des chaînes de code dans Google Messages 8.1.050 qui font référence à la possibilité d’épingler une conversation en haut de votre liste de conversations. Il y a des chaînes supplémentaires qui mentionnent le désépinglage, et cela a beaucoup de sens. Une fois épinglées, vous verriez les conversations répertoriées en haut avec une petite icône d’épingle à côté d’elles. Pensez à le faire avec vos conversations les plus importantes ou celles que vous aimeriez rester les plus utiles.

En plus de l’épinglage, nous devrions bientôt voir une option pour Star messages dans les conversations. Ces messages suivis seraient ensuite consultables plus tard. Bien que vous puissiez rechercher des messages maintenant, pouvoir rechercher spécifiquement dans les messages suivis pourrait être très utile pour ceux d’entre nous qui signalent ces éléments.

J’aimerais pouvoir vous dire quand ces nouvelles fonctionnalités pourraient être déployées, mais c’est Android aujourd’hui. Nous ne découvrons les fonctionnalités que parce que quelqu’un plonge dans le code d’une application que Google était trop paresseux pour cacher, que Google utilise ensuite comme moyen non officiel d’annoncer les fonctionnalités plutôt que de les annoncer directement. C’est vraiment ennuyeux, pour être honnête.

Lien Google Play: Messages Google