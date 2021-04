Comme l’ont noté les utilisateurs de reddit et un écrivain de XDA, Samsung déploie une version spécialisée du Messages Google app via un changement côté serveur, l’un avec une métamorphose inspirée de One UI.

Dans l’interface utilisateur mise à jour, il y a le gros gaspillage d’espace en haut de l’écran, qui n’est qu’un moyen d’aider ceux qui utilisent l’appareil d’une seule main. En dehors de cela, c’est l’application Messages que nous connaissons et apprécions tous. Nous savions déjà qu’en dehors des États-Unis, Samsung et Google sont des besties en matière de messagerie. Samsung a fait de Messages l’application de messagerie par défaut sur les appareils Galaxy S21 en dehors des États-Unis. Cette mise à jour de l’interface utilisateur ne fait que rapprocher les deux, ce qui est une bonne chose.

On ne sait pas si cette même mise à jour de l’interface utilisateur se dirigera vers d’autres appareils Samsung. Cela semble possible, mais Samsung ne l’a pas mentionné.

Quelqu’un voit-il cela sur son Galaxy S21?

// XDA