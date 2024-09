Google Meet s’arrêtera bientôt sur Google TV et Android TV

L’application Google Meet pour Android TV et Google TV n’est probablement pas très utilisée, mais elle est plutôt pratique. Cependant, il semble que Google se prépare à fermer bientôt l’application.

Google Meet a fait son apparition sur Android TV OS en 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, à l’époque où il s’appelait encore Duo. L’application a été conçue pour permettre aux utilisateurs de connecter une webcam à leur téléviseur et de participer à des appels vidéo sur grand écran.

Mais il semble que Google mette bientôt fin à cette option.

Code dans la dernière mise à jour de Google Meet pour Android TV et Google TV repéré par Autorité Android suggère directement que Google se prépare à fermer l’application, mentionnant spécifiquement « dépréciation » et disant :

Bientôt, vous ne pourrez plus utiliser Google Meet sur votre Android TV pour passer des appels. Cliquez ci-dessous pour découvrir des alternatives et pour en savoir plus.