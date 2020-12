Les plates-formes de visioconférence de Google Duo et Meet ont accueilli plus d’un billion de minutes d’appels vidéo dans le monde cette année. Au cours des onze derniers mois, les deux services Google ont connu de nombreux changements et mises à niveau pour permettre aux utilisateurs de converser virtuellement au milieu COVID-19[feminine pandémie. Notamment, Google cette année a également intégré Meet on Gmail pour atteindre plus d’utilisateurs et rivaliser avec Zoom et Microsoft Teams. En avril 2020, Google Meet comptait 100 millions d’utilisateurs quotidiens contre 300 millions d’utilisateurs quotidiens de Zoom pour la même période.

Google a partagé le développement dans un article de blog où il fournit également un récapitulatif de toutes les mises à jour déployées pour Meet et Duo cette année. Il a réitéré que les appels Meet sont illimités jusqu’au 31 mars 2021, qui a été reporté à partir de septembre pour permettre aux utilisateurs d’héberger des appels gratuits au milieu de la pandémie. Au cours de la première vague de COVID-19[feminine (Février-avril), Google a déployé une vue de galerie de type Zoom pouvant afficher jusqu’à 49 participants. «Nous avons lancé de nouvelles fonctionnalités telles que la mise en page à 49 tuiles, la suppression du bruit, le flou d’arrière-plan et le mode basse lumière, ainsi que des sous-titres en direct en cinq langues pour aider tout le monde à suivre l’appel», lit-on dans le message. Comme mentionné, Meet a également été intégré à Gmail et est également accessible via Nest Hub Max et Chromecast. La plate-forme de visioconférence avait introduit des salles de réunion où les réunions peuvent être divisées en petits groupes pour des discussions parallèles et un outil de levée de main pour gérer les participants pour son espace de travail et ses clients de l’éducation.

De même, Google Duo a reçu des fonctionnalités telles que le doodle sur les appels vidéo aux côtés de plusieurs filtres AR. Il a également introduit Moments (en avril) qui permet aux utilisateurs de prendre une photo lors d’un appel vidéo. Certaines des fonctionnalités notables que Duo a reçues cette année sont la prise en charge de 32 utilisateurs pour les utilisateurs d’Android, les appels de bureau et une nouvelle technologie de codec vidéo pour de meilleurs appels audio et vidéo.

Les rivaux de Google Duo et Meet, Zoom et Microsoft Teams ont également ajouté une foule de fonctionnalités pour faciliter la vie au milieu de la pandémie. Zoom, qui a une limite de vidéo de 40 minutes pour les utilisateurs gratuits, propose actuellement des appels vidéo illimités à l’occasion de Noël et du Nouvel An.