Google Meet confronté à des difficultés techniques oblige les étudiants à accumuler des cours en ligne avec des mèmes

Application d’appel vidéo populaire, Google Meet a causé beaucoup de problèmes à des milliers d’utilisateurs à travers le monde samedi matin. L’application, qui est utilisée pour organiser des réunions virtuelles, des cours, des séminaires et des examens en raison de la pandémie en cours, est confrontée à une surcharge technique depuis 7 heures du matin. Le problème a maintenant été signalé par plusieurs personnes uniquement lorsqu’elles ont du mal à rejoindre les réunions via les liens indiqués. Beaucoup ont également signalé que la réunion se brisait brusquement brièvement après avoir rejoint le lien de rencontre.

Alors que les utilisateurs commençaient à faire face à une « erreur technique » en rejoignant la réunion, ils se sont tournés vers Twitter pour signaler le problème. Des dizaines d’internautes ont également commencé une bataille de mèmes en rassemblant leurs problèmes pour que Google Meet ne fonctionne pas aux petites heures, à un moment où le travail à domicile a besoin de la plate-forme virtuelle pour exécuter de nombreuses opérations.

Selon Détecteur de bas, Google Meet a commencé à rencontrer des problèmes à 7 heures du matin samedi matin et signale toujours des temps d’arrêt pour de nombreuses personnes en Inde. La majorité des utilisateurs de l’application de visioconférence ont rencontré des difficultés en essayant de rejoindre la réunion, tandis que d’autres n’ont pas pu démarrer une réunion.

Source : Détecteur de panne

Cependant, les étudiants semblaient assez excités et heureux, car le problème était leur excuse parfaite pour manquer ces cours virtuels.

Pendant ce temps, les gens attendent toujours que le problème soit résolu. Selon les rapports, Google n’a pas encore fait de déclaration officielle sur l’arrêt du serveur.

Il y a quelques mois, Google a annoncé une série de mises à jour pour sa plate-forme de classe virtuelle Google Classroom et sa plate-forme de vidéoconférence Google Meet afin d’améliorer l’éducation en ligne au milieu de la pandémie de COVID-19. Annoncé lors de l’événement Learning with Google, le géant du logiciel affirme que plus de 50 nouvelles fonctionnalités sont présentes sur ses produits éducatifs qui visent à améliorer l’apprentissage en ligne. Notamment, Google renomme G Suite for Education en Google Workspace for Education, de la même manière qu’il a renommé G Suite en Google Workspace l’année dernière. Le Google Workspace for Education remanié comprend essentiellement des services existants tels que Classroom, Meet, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, etc. avec quelques ajustements.

Google a également annoncé que l’édition gratuite G Suite for Education serait renommée Google Workspace for Education Fundamentals, tandis qu’il existe trois nouveaux forfaits payants pour les instituts qui nécessitent des outils de sécurité et des fonctionnalités de productivité plus puissants. Il s’agit notamment de Google Workspace for Education Standard, The Teaching and Learning Upgrade et Google Workspace for Education Plus (anciennement G Suite Enterprise for Education). La société ajoute que les utilisateurs avec des plans d’éducation Google n’auront rien à faire, car les changements se produiront automatiquement. Google a annoncé qu’il contacterait les institutions concernées dans les semaines à venir pour discuter des options de stockage dont elles pourraient avoir besoin.

