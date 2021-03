Le nouvel outil d’édition de routes fait partie de trois nouvelles fonctionnalités de Google Maps conçues pour faciliter le partage et la recherche de recommandations et d’informations locales. En dehors de cela, Google Maps déploie également un nouveau type de contenu dans les semaines à venir qui permettra aux utilisateurs de partager facilement des photos récentes d’une entreprise sans laisser un avis complet. Avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder à l’onglet «Mises à jour» où ils peuvent télécharger des images et voir des photos que les marchands et d’autres personnes ont partagées.

