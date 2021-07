Google Maps vous permet désormais d’éviter les transports en commun bondés dans 100 pays

En juin 2019, Google a présenté le estimations de l’encombrement des transports en commun sur ses cartes qui vous permettent d’éviter les foules dans les bus, les trains ou le métro. Cette fonctionnalité était initialement disponible dans 200 villes à travers le monde et maintenant, Google l’étend à plus de 10 000 agences de transport en commun dans 100 pays, aidant davantage de personnes à trouver des places libres dans les transports en commun ou à l’éviter s’il est bondé et attendre un autre train parce que la distanciation sociale est importante pendant la pandémie de COVID-19 en cours.

Google affirme que ces prédictions sont faites à l’aide de sa technologie d’IA, des contributions des utilisateurs de Google Maps et des tendances de localisation historiques via les données de l’historique de localisation, qui sont gardées privées à l’aide de la technologie d’anonymisation.

Le géant de la recherche sur Internet a également annoncé qu’il testait les prévisions d’encombrement en direct à New York et à Sydney, vous permettant de voir à quel point une voiture de transport en commun est encombrée. Les données de cette fonctionnalité sont fournies par les agences de transport en commun Long Island Rail Road et Transport for New South Wales, et la fonctionnalité sera bientôt déployée dans d’autres villes.

Google a également introduit un nouvel onglet Insights pour les utilisateurs de Google Maps sur Android, accessible depuis votre Timeline si vous avez activé l’historique des positions. Comme son nom l’indique, l’onglet Insights fournira des données sur les modes de transport que vous avez utilisés et la distance et le temps que vous avez parcourus à pied, à vélo, en voiture ou en avion. Il vous indiquera également combien de temps vous avez passé à différents endroits.

Un autre onglet disponible pour les utilisateurs d’Android dans leur chronologie de cartes est Voyages, qui affiche tous les endroits que vous avez visités et vous permet de les exporter sous forme de liste si quelqu’un souhaite des recommandations de voyage.

Enfin, Google permet désormais aux utilisateurs de Maps de laisser des avis plus détaillés sur les restaurants en leur permettant de partager plus d’informations sur le prix des repas, la disponibilité des aliments et s’ils ont été livrés ou à emporter. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les restaurants aux États-Unis pour Android et est en cours de déploiement sur iOS. Google a promis d’ajouter bientôt plus de catégories et de pays à la liste.

La source