Google Maps vous montrera à quel point votre train est bondé

Google mercredi annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Google Maps.

Il étend une fonctionnalité à 10 000 villes dans 100 pays qui vous montre à quel point une ligne de transport en commun est encombrée. Mais il teste également quelque chose d’encore plus granulaire : la possibilité de voir quelles voitures dans un train spécifique sont les plus encombrées sur Long Island Rail Road à New York et pour les lignes de transport en commun à Sydney.

Les deux fonctionnalités peuvent vous aider à éviter plus de personnes si vous craignez d’être coincé avec de nombreux autres navetteurs lorsque vous retournez au travail pendant la pandémie.

Les informations apparaîtront lorsque vous rechercherez votre itinéraire. Si, par exemple, vous recherchez des trains de New York Penn Station à Long Island sur la Long Island Rail Road, vous verrez des données sur la fréquentation d’un train et quelles voitures ont le plus de places disponibles. Si c’est sur un chemin de fer qui n’offre pas encore les données plus granulaires, vous verrez toujours si le train est bondé ou non. La fonctionnalité est actuellement déployée pour les utilisateurs de Google Maps, vous ne la verrez donc peut-être pas encore tout à fait.

Dans le cas où votre lieu de travail est flexible sur les temps de trajet, Google a déclaré que, à l’échelle nationale, vous avez plus de chances d’obtenir un siège si vous voyagez à 9 heures plutôt qu’entre 7 heures et 8 heures. entre 16h et 17h

Google a déclaré que les données sont fournies par Long Island Rail Road à New York et Transport for New South Wales à Sydney. D’autres villes prendront en charge la fonction de siège ouvert à l’avenir, a déclaré Google.