Principaux points à retenir Google Maps propose des mises à jour continues et des fonctionnalités supplémentaires pour une navigation fiable.

L’application fournit une interface claire dans CarPlay pour moins de distractions pendant la conduite.

Google Maps propose une navigation à l’extérieur de la voiture et dans les espaces intérieurs, en plus d’informations locales et d’outils supplémentaires.







Je fais partie de la génération intermédiaire qui se souvient encore d’avoir imprimé les directions de Map Quest et d’avoir eu accès à applications étape par étape avant de quitter l’université. En tant qu’utilisateur d’iPhone de longue date, j’ai longtemps opté pour Cartes Apple. Mais après que les avertissements de changement de voie d’Apple Maps soient arrivés trop tard à plusieurs reprises, j’ai essayé d’autres applications de navigation. Principalement, Google Maps.

Google Maps existe depuis 2005, avant Waze et bien avant Apple Maps. Cela signifie que Google Maps est encore plus ancien que le premier iPhone. Cependant, Google Maps a bien vieilli, évoluant à l’ère des smartphones d’une manière que peu de programmes initialement conçus pour les ordinateurs de bureau peuvent faire.

Google Maps vaut-il encore la peine d’être utilisé en 2024 ? Les mises à jour continues de Google Maps, la navigation au-delà de la conduite, les fonctionnalités locales et les outils supplémentaires permettent à l’application de navigation de conserver son utilité à l’approche de son 20e anniversaire.

Google Maps À presque 20 ans, l’application est restée compétitive grâce à son logiciel à jour, son interface exceptionnelle et son intégration au moteur de recherche Google.

Google Maps continue de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités

Google Maps sur mon iPhone est très loin du logiciel d’origine qui s’apparentait davantage à Map Quest. Si la fonctionnalité de base de navigation d’un endroit à un autre est restée plus ou moins intacte, le rythme des mises à jour fait de Google Maps l’une des options les plus riches en fonctionnalités. Plus récemment, l’application a gagné un certain nombre de Fonctionnalités basées sur l’IA. Google Lens dans Maps vous permettra d’utiliser votre appareil photo comme une sorte de guide touristique de ce que vous voyez devant vous. Vous pouvez désormais également effectuer des recherches sur Maps comme vous le feriez sur Google lui-même, par exemple en demandant des « choses à faire » au lieu de saisir le nom d’un lieu spécifique.





Outre les mises à jour logicielles, Maps est également assez performant en matière de mises à jour en temps réel pour trouver des itinéraires alternatifs et éviter les dangers tels que les fermetures de routes, les travaux et les accidents. Google Maps n’est peut-être pas aussi connu pour ses informations de trafic à jour que Waze, qui appartient également à Google, mais il a toujours tendance à m’avertir des ralentissements le plus souvent possible. J’aime aussi la façon dont l’interface utilisateur de CarPlay marque visuellement les itinéraires avec une heure d’arrivée estimée similaire à celle que je connais lorsque je conduis.

L’une des raisons pour lesquelles je continue à utiliser Google Maps après l’avoir essayé comme alternative à Apple Maps est la façon dont l’application se présente dans Apple CarPlay. Oui, l’application mobile peut être un peu encombrée. Mais je préfère l’apparence de Google Maps dans CarPlay à celle d’Apple Maps, car les informations les plus essentielles sont toutes présentes sur l’écran. Pendant que je conduis, des itinéraires alternatifs avec une heure d’arrivée estimée similaire seront mis en évidence, ce qui me permettra de modifier mon trajet simplement en activant l’une des autres options mises en évidence.

Google Maps conserve également mes commandes les plus utilisées directement sur l’écran. Le bouton de sourdine est l’un d’entre eux. Dès que je reconnais où je suis, je ne veux pas que la voix interrompe ma musique. La touche de sourdine de Google Maps se trouve juste dans le coin de l’écran, alors qu’avec Apple Maps, il faut appuyer plusieurs fois dessus.

Google Maps peut m’aider à m’orienter en dehors de la voiture et même dans les espaces intérieurs

Les applications de navigation m’aident à faire comme si je n’avais pas de problème d’orientation chronique, mais cela me laissait perplexe lorsque j’essayais de marcher quelque part ou d’utiliser les transports en commun. L’une des principales différences entre Google Maps et Waze est la possibilité d’obtenir des itinéraires à pied, à vélo ou en transports en commun.

La fonction Live View de Google Maps prend littéralement une vue de caméra et superpose des flèches, ce qui me permet d’y accéder même lorsque je suis désorienté quant à la direction du nord.

Pour les personnes peu douées en matière d’orientation comme moi, la fonction Live View de Google Maps prend littéralement la vue d’une caméra et superpose des flèches, ce qui me permet de m’y rendre même lorsque je ne sais pas où se trouve le nord. Bien qu’Apple Maps dispose d’une fonction Look Around dans certaines villes, elle est loin d’être aussi robuste que la disponibilité généralisée de Google Maps grâce à ces drôles de voitures équipées de caméras.





Une autre fonctionnalité clé, mais parfois cachée, de Google Maps est la possibilité de se déplacer dans des espaces intérieurs. Il s’agit d’un excellent outil pour des tâches telles que trouver votre porte d’embarquement dans un grand aéroport métropolitain ou même vous frayer un chemin dans un centre commercial.

Google Maps offre un aperçu détaillé des lieux locaux

L’intégration du moteur de recherche de Google fait de l’application bien plus qu’une simple carte

L’un des plus grands avantages de Google Maps est qu’il ressemble à Google. Je n’ai pas besoin d’ouvrir un navigateur Web pour lire les avis des restaurants près de chez moi, ni de rechercher leur numéro de téléphone, ni même de voir à quelle heure de la journée ils sont les moins fréquentés.

Google Maps relie également les données à votre compte Google. Ainsi, si je dois choisir entre deux restaurants, je peux sauvegarder celui dont je n’ai pas essayé de me souvenir plus tard, même si je suis en train de faire une recherche sur mon ordinateur portable lorsque ce dernier arrive.





Je peux suivre le kilométrage et même économiser de l’essence

Si Google Maps n’était au lancement qu’un outil de navigation de base, en 2024, le programme va bien au-delà des indications routières. Je peux utiliser l’historique de mes positions pour suivre mon kilométrage. Je peux indiquer à Google quel type de voiture je conduis afin qu’il trouve un itinéraire avec la meilleure consommation d’essence. Et l’une des fonctionnalités les plus importantes pour quelqu’un qui préfère s’aventurer hors réseau plutôt que dans les grandes villes : la possibilité de télécharger des itinéraires pour les utiliser hors ligne plus tard.

Est-ce que Google Maps vaut encore la peine d’être utilisé ?

Google Maps approche peut-être de son 20e anniversaire en février, mais l’évolution continue de l’application permet à l’outil de rester pertinent en 2024. Alors que Waze et Apple Maps sont toujours des alternatives solides si vous voulez le contenu routier le plus à jour ou des directions qui font également vibrer votre Apple Watch lorsqu’il est temps de tourner, Google Maps s’avère une option exceptionnelle avec ses dernières mises à jour, sa navigation en dehors de la voiture, ses fonctionnalités intégrées de type Google Search et ses outils supplémentaires.