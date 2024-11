Google Maps utilisera Gemini AI pour mieux planifier votre soirée

Cela finirait par arriver ; Gemini AI fait son chemin vers Google Cartes. Cela donnera à Maps deux fonctionnalités majeures : organiser vos activités et répondre à vos requêtes.

Supposons que votre ami soit en ville et qu’il vous envoie un message pour vous connecter. Pour alléger la pression d’être l’hôte parfait, vous pouvez désormais demander à Google Maps « des choses à faire à New York le soir avec des amis » et lui demander de sélectionner et de présenter une liste des lieux qui semblent les plus appropriés à votre invite. La liste fournira tous les détails importants, tels que les heures d’ouverture et les tarifs. Vous pouvez toujours modifier votre invite et lui faire générer de nouvelles listes.

Supposons que vous repérez un endroit dans la liste que vous souhaitez visiter. En cliquant dessus, vous obteniez auparavant ses détails et une longue liste d’avis que vous pouviez parcourir. Désormais, l’Assistant Gemini sur Google Maps résumera tous les avis postés sur l’établissement. Ainsi, vous pouvez gagner du temps en lisant les sentiments des gens en quelques lignes en haut de la page.

Google Maps peut également vous parler comme le fait un assistant IA classique. Vous verrez maintenant un champ de question dans lequel vous pourrez poser des questions sur un emplacement, par exemple « A-t-il un parking ? » « Est-ce qu’il y a des sièges à l’extérieur? » ou « Quelle est l’atmosphère? » et demandez-lui de répondre à toutes vos questions en temps réel. Cela a pour but de vous éviter d’avoir à parcourir la page d’informations d’un bar ou, pire encore, à faire défiler les critiques pour obtenir une réponse à votre requête.

Les fonctionnalités ci-dessus seront déployées cette semaine aux États-Unis sur Android et iOS. La société affirme que des résumés d’avis et la possibilité de poser des questions détaillées sur les emplacements seront également disponibles dans la recherche Google « dans les mois à venir ».

Pour clarifier, les résultats Gemini sur Google Maps seront les mêmes que si vous demandiez à Gemini sur son application. La seule grande mise à jour est que l’assistant IA vivra désormais sur Maps, vous n’aurez donc pas à basculer entre les applications. Ceux qui en ont marre de voir l’IA récemment envahie partout ne seront pas satisfaits de ces mises à jour. Mais bien sûr, Google a dû injecter la meilleure application de tous les temps avec son chatbot IA.

Cette mise à jour inclut également quelques modifications basées sur la navigation. Désormais, lorsque vous entrez votre destination, vous verrez instantanément tous les principaux monuments, attractions, sites pittoresques et restaurants tout au long du chemin. Cela devrait éviter d’avoir à les rechercher manuellement.

Google sera désormais plus à même de vous informer des fusions de voies à venir lorsque vous conduisez. Il prétend qu’il vous aidera à repérer les passages pour piétons et les panneaux routiers grâce à sa « navigation améliorée ». Vous pourrez également voir et signaler les perturbations météorologiques, telles que les inondations et les routes non déneigées ou brumeuses. Celui-ci arrive juste à temps pour les mois d’hiver à venir.

Google introduit également le guidage à l’arrivée dans ses nouvelles mises à jour. Le guidage à l’arrivée est censé garantir que l’itinéraire depuis votre place de stationnement jusqu’à la porte de votre destination est trié. Il vous indiquera où vous garer, vous rappellera de sauvegarder votre stationnement pour ne pas l’oublier et, une fois garé, vous fournira des instructions à pied pour vous rendre à l’entrée de votre destination.

La fonctionnalité permettant d’explorer votre itinéraire à l’avance, de voir et de signaler les dangers météorologiques et le guidage à l’arrivée commencera à être déployée dans le monde entier sur Android et iOS cette semaine. Attendez-vous à voir la fonctionnalité de navigation améliorée sur Android et iOS le mois prochain dans plus de 30 métropoles américaines, avec « des plans pour s’étendre à davantage d’endroits au fil du temps ».