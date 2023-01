Google Maps sur Wear OS obtient une grande mise à niveau de la navigation

Lors du lancement de la Samsung Galaxy Watch 5 en août 2022, Google et Samsung ont fait les annonces les plus discrètes concernant Google Maps et la navigation. Ils ont déclaré à l’époque que les utilisateurs de Wear OS pourraient “bientôt” découvrir Google Maps sans connexion smartphone. Aujourd’hui, cette fonctionnalité est arrivée.

En bref Publier à la communauté de support de Wear OS, Google a annoncé que vous pouvez désormais “laisser votre téléphone derrière vous et vous rendre dans plus d’endroits avec Wear OS sur Google Maps”.

Cela signifie que les montres Wear OS équipées de LTE (ou lorsqu’elles sont connectées au WiFi) peuvent accéder à la navigation détaillée dans l’application Google Maps sans téléphone à proximité. C’est comme une expérience de navigation Google Maps autonome à partir de votre poignet, aucun téléphone requis.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela pourrait être pratique si vous deviez perdre votre téléphone ou le laisser exprès pour partir courir, faire du vélo ou marcher et vous devrez peut-être encore savoir où vous allez.

Pour lancer cela sur votre montre Wear OS sans téléphone à proximité, Google propose ces instructions :

Ouvrez Maps depuis votre montre. Utilisez l’outil vocal ou clavier pour saisir votre destination. Vous pouvez également appuyer sur la carte pour afficher votre position. Sélectionnez votre mode de transport. De là, vous pouvez voir votre ETA. Commencez votre voyage à pied, à vélo ou en voiture.

Assez simple. Pour en savoir plus sur l’utilisation de Google Maps autonome comme celui-ci, voici un guide complet.