Google Maps reprend 3 nouvelles fonctionnalités intéressantes

Nous vivons toujours dans un monde où une pandémie mondiale est bel et bien vivante. Selon l’endroit où vous résidez et si la communauté dans laquelle vous vivez se soucie les uns des autres, votre journée peut être très différente de celle de l’État, du comté ou du pays d’origine. Pour aider tout le monde à trouver des moyens de naviguer dans cette période actuelle, d’aider vos entreprises locales à rester en vie ou de revenir sur un monde pré-pandémique qui vous permettait de prendre des vacances, Google Maps vous propose de nouvelles fonctionnalités.

La première nouveauté est une expansion de l’encombrement des transports en commun à plus de 10 000 agences de transport en commun et 100 pays. Lorsque vous décidez de quitter la maison et de prendre un bus ou un train, vous pourrez voir si cette ligne particulière est occupée ou non. L’espoir est de pouvoir vous montrer clairement s’il y aura beaucoup de sièges ouverts, une voiture pleine, ou si vous devrez ou non attendre.

De plus, Google pilote un programme à Sydney et à New York où vous pourrez voir l’encombrement jusqu’à la voiture. Avec ces informations, vous pouvez voir quelles voitures ont tendance à être les plus occupées et pouvez ensuite prévoir d’attendre la prochaine ou de sauter dessus maintenant.

Ensuite, Google Maps prévoit de vous montrer plus d’informations sur votre vie et comment vous vous déplacez avec une nouvelle fonctionnalité de chronologie, en supposant que vous ayez activé le suivi de localisation. Cette zone vous montrera comment vous vous déplacez, que ce soit à pied ou en voiture, les types de lieux que vous visitez et les points forts. Pourquoi tout cela est-il important ? Je n’ai aucune idée. Il semble vraiment que Google fléchisse un peu ses muscles de données pour ceux qui aiment les visuels sur leurs mouvements de vie.

Vous trouverez peut-être des informations utiles dans la zone Voyages de la chronologie. Les voyages afficheront non seulement tous vos voyages précédents, mais vous aideront également à en planifier de nouveaux. Pour beaucoup d’entre nous, ce domaine n’a pas beaucoup changé au cours de la dernière année et demie. Espérons que nous pourrons tous y ajouter de nouveaux souvenirs bientôt.

Enfin, Google Maps obtient un formulaire d’examen plus détaillé pour vous permettre de laisser des avis plus facilement, mais aussi fournir un peu plus de détails si vous le souhaitez. Que vous preniez simplement des plats à emporter ou un déjeuner, vous pourrez sélectionner ces options sans trop d’effort. Et oui, vous devriez laisser des avis sur les endroits que vous visitez régulièrement, car cela aide vraiment ces entreprises aux yeux de Google.

// Google