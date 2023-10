L’année dernière, lors de Google I/O, l’équipe Maps a présenté la vue immersive. Grâce à l’IA, Google a créé un modèle numérique explorable des zones prises en charge à l’aide de milliards de Street View et d’images aériennes. Le résultat final est plutôt sympa, et maintenant, Immersive View for Routes est officiellement lancé après avoir été taquiné plus tôt cette année.

Avec la vue immersive pour les itinéraires, vous pouvez obtenir une véritable vue plongeante sur ce qui se trouve le long d’un chemin jusqu’à votre destination. Encore une fois, en utilisant d’innombrables images et l’IA, Google a créé ces villes numériques que les utilisateurs peuvent explorer. C’est plutôt astucieux, à condition que vous viviez ou prévoyiez de voyager dans une zone prise en charge.

Cette fonctionnalité est disponible à Amsterdam, Barcelone, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo et Venise.

Plus de détails, nouvelles couleurs

Mais ce n’est pas tout ce qui est nouveau. Google a également annoncé que Lens in Maps (anciennement connu sous le nom de Search with Live View) est désormais disponible dans 50 nouvelles villes à travers le monde, dont Austin, Las Vegas, Rome, São Paulo et Taipei. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs appuient sur l’icône Lens dans la barre de recherche et décrochent le téléphone pour trouver des guichets automatiques, des stations de transport en commun, des restaurants, des cafés et bien plus encore.

L’objectif global de Google semble être plus de précision dans Maps. Pour ce faire, les utilisateurs commenceront à voir des couleurs mises à jour dans l’application, des bâtiments plus réalistes et, sur les autoroutes, des détails de voie améliorés.

Ces changements sont désormais déployés auprès des utilisateurs du monde entier.

