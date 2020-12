Google Maps est une application utile si quelqu’un souhaite trouver des lieux populaires tels que des restaurants, des entreprises, des lieux connus, etc. autour d’eux et se diriger davantage vers les lieux respectifs. Google étend maintenant cette fonctionnalité avec un nouveau flux de communauté qui donne plus de mises à jour sur les lieux à proximité. Le flux de la communauté apparaîtra dans l’onglet « Explorer » de l’application Google Maps et affichera aux utilisateurs des mises à jour concernant les lieux populaires qu’ils suivent sur Maps. Il affichera également les derniers avis, photos et publications ajoutés à Google Maps par des experts locaux, ainsi que les personnes qu’un utilisateur suit.

Dans son annonce, Google a déclaré que le flux de la communauté rassemblait des informations locales utiles et les adaptait aux intérêts sélectionnés des utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur a marqué un intérêt pour les aliments sains ou la cuisine grecque dans ses préférences en matière d’aliments et de boissons sur Google Maps, il verra plus de recommandations, de photos et de publications sur ce type de choses. Les flux de la communauté afficheront des mises à jour et des recommandations provenant de sources locales de confiance. Google a déclaré que le nouveau flux communautaire aidera également les entreprises, ce qui permettra aux clients de les trouver plus facilement sur la carte. Google a déclaré que lors du test du flux de la communauté, il avait remarqué que les publications des marchands étaient vues deux fois plus souvent que celles sans flux de la communauté.

Les flux de la communauté utiliseront les plus de 20 millions de contributions apportées par des personnes, y compris des recommandations pour leurs endroits préférés, des mises à jour de services commerciaux, des avis et des notes, des photos, des réponses aux questions d’autres personnes, des adresses mises à jour, etc. « Nous facilitons la recherche de mises à jour et de recommandations provenant de sources locales de confiance avec un nouveau flux de communauté dans l’onglet Explorer de Google Maps », a déclaré la société dans son article de blog.