Google a organisé aujourd’hui son événement spécial L10n qui a souligné les efforts de l’entreprise pour inclure davantage de langues indiennes dans son écosystème. Au cours de l’événement, Google a annoncé son modèle de représentation multilingue pour les langues de l’Inde (MuRIL), qui aidera à développer plus rapidement des modèles de langage machine pour les langues locales, étendant ainsi les fonctionnalités de recherche, d’assistant et d’autres outils Google à des langues plus régionales. MuRIL est un nouveau modèle ML / AI qui utilise les connaissances, les données et les apprentissages d’une langue pour s’appliquer dans une autre langue. Google a déclaré que MuRIL prend déjà en charge 16 langues indiennes. En outre, la société a également annoncé que les utilisateurs peuvent désormais basculer les résultats de recherche sur les appareils mobiles entre l’anglais et l’une des quatre langues indiennes nouvellement ajoutées: le tamoul, le télougou, le bangla et le marathi. Plus loin,

Au cours de l’événement, Google a également annoncé que sa célèbre application de navigation, Google Maps, prendrait désormais en charge neuf langues indiennes, étendant ses fonctionnalités au-delà de l’hindi et de l’anglais. Tirant parti du modèle MuRIL de Google, Google Maps permettra désormais aux utilisateurs de changer rapidement et facilement leur expérience cartographique dans l’une des neuf langues. En outre, la société a également annoncé la disponibilité d’un sélecteur de langue sur Google Maps qui permettra aux utilisateurs de changer rapidement de langue. Les utilisateurs de Google Maps peuvent changer la langue en accédant à Paramètres> Langue de l’application, puis en sélectionnant simplement la langue avec laquelle ils sont le plus à l’aise.

Les neuf langues que Google Maps prend désormais en charge sont le tamoul, le télougou, le gujarati, le marathi, etc. En dehors de cela, la société a également annoncé que les utilisateurs de la recherche Google pourront basculer les résultats de la recherche sur les appareils mobiles dans quatre langues indiennes nouvellement ajoutées: le tamoul, le telugu, le bangla et le marathi. En outre, la société a également déclaré que son moteur de recherche commencerait à afficher le contenu dans les langues indiennes prises en charge même si la requête était saisie en anglais. Au cours de l’événement virtuel, Google a également mentionné que l’Inde serait le plus grand marché mondial de Google Lens.