Google Maps améliore son système de translittération pour afficher de meilleurs résultats lors d’une recherche avec des scripts indiens natifs et non en anglais. Google affirme que la population Internet de l’Inde devant passer de 75% à 90% au cours des cinq prochaines années, il souhaite que son application soit aussi accessible que possible, même lorsque les utilisateurs effectuent des recherches dans leur langue préférée. La translittération est différente de la traduction car elle signifie écrire les mêmes mots dans un autre script sans perdre sa pertinence. Google affirme que le nouveau système de translittération aidera de nombreux utilisateurs qui ne parlent pas anglais, ajoutant que la plupart des lieux d’intérêt indiens (POI) sur Google Maps ne sont pas disponibles dans la langue régionale.

Sur son blog, Google a annoncé l’ajout de la translittération automatique pour 10 langues indiennes, notamment le bangla, le gujarati, l’hindi, le kannada, le malayalam, le marathi, l’odia, le punjabi, le tamoul et le télougou. Pour faire face aux acronymes délicats, la société a développé un module de translittération spécialisé qui génère des translittérations candidates supplémentaires pour des cas uniques. Voici comment l’entreprise explique les problèmes rencontrés par les utilisateurs de Google Maps en Inde lorsqu’ils recherchent des lieux dans leur langue régionale:

« Prenons l’exemple d’un utilisateur d’Ahmedabad, dans le Gujarat, qui recherche un hôpital à proximité, l’hôpital KD. Il émet la requête de recherche, કેડી હોસ્પિટલ, dans l’écriture native du gujarati, la sixième langue la plus parlée en Inde. Ici, કેડી (kay -dee) sonne hors de l’acronyme KD, et હોસ્પિટલ est «hôpital». Dans cette recherche, Google Maps sait chercher des hôpitaux, mais il ne comprend pas que કેડી est KD, d’où il trouve un autre hôpital, CIMS. En raison de la rareté relative des noms disponibles dans le script gujarati pour les lieux d’intérêt ( POI) en Inde, au lieu du résultat souhaité, l’utilisateur voit un résultat plus éloigné. «

Google explique que le nouveau système de translittération combine les scores des éventuelles translittérations dans des « mélanges pondérés » qui sont réglés spécifiquement pour la précision des noms de POI à l’aide de petits ensembles de développement ciblés pour ces noms. Dans le mode amélioré, Google Maps affiche désormais 19 fois meilleurs résultats en bengali, tamoul et marathi, tandis que les résultats en hindi se sont également améliorés 3x. Comme pour tout système appris par machine, les translittérations automatiques qui en résultent peuvent contenir quelques erreurs, mais la forte augmentation de la couverture dans ces langues largement parlées marque une expansion substantielle de l’accessibilité des informations dans Google Maps en Inde. Google promet d’améliorer son système à l’avenir.