Google Maps obtient une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de naviguer facilement à l’intérieur. Google a annoncé mardi que les utilisateurs de Maps pourront utiliser sa fonction de visualisation en direct dans certains endroits intérieurs tels que les aéroports, les stations de transport en commun et les centres commerciaux. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de naviguer à l’intérieur en utilisant la réalité augmentée (RA), où des flèches et des directions apparaîtront à l’écran, lorsque l’utilisateur scanne le lieu avec son smartphone. «Si vous prenez un avion ou un train, Live View peut vous aider à trouver l’ascenseur et les escaliers mécaniques les plus proches, votre porte, votre plate-forme, la récupération des bagages, les comptoirs d’enregistrement, la billetterie, les toilettes, les guichets automatiques et plus encore. Les flèches et les instructions d’accompagnement vous indiqueront la bonne voie. Et si vous avez besoin de récupérer quelque chose dans le centre commercial, utilisez Live View pour voir à quel étage se trouve un magasin et comment y accéder afin que vous puissiez entrer et sortir en un clin d’œil », a déclaré Google dans un article de blog. Auparavant, Live View était utilisé pour naviguer à l’extérieur.

La fonction d’affichage en direct en intérieur de Google Maps est disponible sur les plates-formes Android et iOS et ne peut actuellement être utilisée que dans les centres commerciaux aux États-Unis, notamment à Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose et Seattle. La fonctionnalité sera déployée dans les mois à venir pour sélectionner des aéroports, des centres commerciaux et des gares de transport en commun à Tokyo, Zurich, et d’autres villes seront ajoutées ultérieurement. Outre la vue en direct à l’intérieur, Google Maps bénéficie également de plusieurs autres fonctionnalités, telles qu’une nouvelle couche météo, qui permettra aux utilisateurs de vérifier rapidement la température actuelle et les conditions prévues. Il existe également une couche de qualité de l’air qui montrera aux utilisateurs à quel point l’air est propre ou impur. Bonne fonctionnalité pour ceux qui vivent à Delhi. En dehors de ceux-ci, Google Maps bénéficie également d’une fonctionnalité qui affichera des itinéraires plus écologiques. « Avec les informations du National Renewable Energy Lab du Département américain de l’énergie, nous construisons un nouveau modèle de routage qui optimise la consommation de carburant en fonction de facteurs tels que l’inclinaison de la route et la congestion du trafic », a déclaré Google dans le billet de blog.

Avec cette fonctionnalité, lors de la navigation, Google Maps utilisera par défaut l’itinéraire avec l’empreinte carbone la plus faible lorsqu’il a à peu près le même ETA que l’itinéraire le plus rapide. Google affirme que les utilisateurs peuvent toujours choisir l’itinéraire le plus rapide par défaut, mais qu’ils obtiendront désormais des informations pour comparer l’impact relatif du CO2 entre les itinéraires. Les cartes alerteront également les utilisateurs si et quand ils pénètrent dans une zone à faibles émissions. Les alertes de zone à faibles émissions seront lancées en juin en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, et d’autres pays seront bientôt disponibles.

Maps fournit également des informations d’achat aux profils d’entreprise et à la recherche, y compris les fournisseurs de livraison, les fenêtres de ramassage et de livraison, les frais et les minimums de commande. La fonctionnalité sera d’abord déployée sur la recherche mobile avec InstaCard et Alberstons stoes aux États-Unis. Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités, la fonction Live View en intérieur est désormais disponible sur iOS et Android. Les autres fonctionnalités, y compris les couches météorologiques et de qualité de l’air, arriveront sur iOS et Android dans les mois à venir.