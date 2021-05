Google Maps obtient des informations d’activité pour les zones, des cartes plus détaillées et personnalisées

Google IO était occupé avec une multitude d’annonces aujourd’hui, et l’une d’entre elles concernait Google Maps. L’application est prête à recevoir de nombreuses mises à jour de fonctionnalités intéressantes dans les mois à venir.

Tout d’abord, des plans de rues détaillés, lancés en août dernier, sont désormais dirigés vers 50 autres villes d’ici la fin de l’année, dont Berlin, Sao Paulo, Seattle et Singapour. Ces cartes vous montrent où se trouvent les trottoirs, les passages pour piétons et les îles piétonnes, ainsi que la forme et la largeur des routes à l’échelle. Cela peut vous aider à choisir l’itinéraire le plus pratique pour la marche.

La carte Google Maps … est également de plus en plus personnalisée, car elle est conçue pour ne mettre en évidence que les lieux les plus pertinents en fonction de l’heure de la journée et du fait que vous voyagez ou non. Ceci est destiné à vous aider à ne pas être submergé par le grand nombre d’endroits sur la carte. Dans la ville où vous vivez, par exemple, si vous ouvrez Maps à 8 heures du matin, vous verrez des cafés au lieu de restaurants. Et si vous voyagez, il sera plus facile de repérer les points de repère locaux et les attractions touristiques sur la carte.

Ensuite, Google étend la portée de la fonctionnalité qui vous donne des informations sur l’activité. Jusqu’à présent, cela vous indiquait à quel point un endroit spécifique est occupé. Mais à l’avenir, vous obtiendrez également des informations sur l’activité pour des zones entières, par exemple si un quartier ou une partie de la ville est plus fréquenté que d’habitude. Vous pouvez simplement ouvrir Maps pour voir instantanément les points chauds à éviter, ou au contraire, rechercher les endroits les plus fréquentés pour repérer les quartiers animés en un coup d’œil.

Si vous vous déplacez à pied et que vous explorez un nouveau quartier, vous pourrez accéder à la réalité augmentée en direct depuis la carte – pas besoin de sauter dans les directions pour qu’elle apparaisse. Il vous donnera également des détails utiles sur les magasins et les restaurants autour de vous, comme leur taux de fréquentation, les critiques récentes et les photos. Pour les intersections complexes, vous obtiendrez de nouveaux panneaux de signalisation utiles, afin de savoir exactement sur quelle route vous vous trouvez et dans quel sens. Et si vous voyagez, Live View vous indiquera où vous vous trouvez par rapport à votre hôtel, ce qui vous permettra de retrouver plus facilement votre chemin de retour.

Enfin, Google veut réduire le freinage brusque, le phénomène qui se produit lorsque vous conduisez à l’approche d’une intersection achalandée lorsque le trafic ralentit brusquement et que vous devez claquer les freins. Selon des recherches effectuées au Virginia Tech Transportation Institute, ces moments peuvent être un indicateur avancé de la probabilité d’accident de voiture. Google veut donc en faire une chose du passé.

Et ainsi, « bientôt », Google Maps réduira vos chances d’avoir à freiner brusquement le long de votre trajet grâce à l’apprentissage automatique et aux informations de navigation. L’application vous donnera l’itinéraire le plus rapide susceptible de réduire vos chances de rencontrer une situation de freinage brusque. Cela sera recommandé si l’ETA est la même que les autres routes ou si la différence est minime. Google pense que ce changement a le potentiel d’éliminer 100 millions d’événements de freinage brusque sur les itinéraires parcourus avec Google Maps chaque année.