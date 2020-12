Google Inde a organisé un événement spécial L10n plus tôt dans la journée, en mettant clairement l’accent sur les modèles linguistiques locaux de l’entreprise. Après l’événement plus large de Google pour l’Inde plus tôt cette année, l’événement L10n (un terme qui signifie lui-même localisation) s’est concentré sur une optimisation plus petite de divers produits que Google Inde déploiera. Au centre de cela se trouvait l’annonce de MuRIL, Représentation multilingue pour les langues indiennes. MuRIL aidera à développer plus rapidement des modèles de langage machine pour les langues locales, améliorant ainsi la recherche, l’assistant et tous les autres outils Google dans un grand nombre de langues indiennes. Google Maps, qui fonctionne désormais officiellement dans neuf langues indiennes au lieu de sa fonction de narration de base en hindi, est également amélioré. Google a également déployé des améliorations contextuelles pour sa recherche d’image et vocale, et tout compte fait, Google devrait désormais être en mesure de mieux reconnaître votre discours, votre image ou votre texte, et vous proposer des résultats de recherche natifs et bilingues pour vos requêtes en langue locale.





































17 déc.2020 11:36 (IST) Et avec cela, c’est un résumé de la brève localisation actuelle et des optimisations linguistiques de Google Inde. L10n a été mis au point pour faire du bruit sur les modèles informatiques en langue locale de l’entreprise, ce qui, naturellement, n’attire pas beaucoup l’attention des consommateurs.





































17 déc.2020 11:32 (IST) L’assistant obtient un modèle de reconnaissance vocale évolué pour les requêtes linguistiques mixtes et l’utilisation de termes familiers.





































17 déc.2020 11:31 (IST) L’Inde serait le plus grand marché mondial de Google Lens, selon Gupta.





































17 déc.2020 11h30 (IST) Depuis le lancement du sélecteur de langue de Google, les recherches et les requêtes dans la langue locale auraient été multipliées par deux, affirme Google Inde.





































17 déc.2020 11:28 (IST) La prochaine étape est Nidhi Gupta, chef de produit senior pour Google Assistant. Cette session portera clairement sur les améliorations apportées à la localisation de la voix.





































17 déc.2020 11:27 (IST) La principale avancée de MuRIL réside dans la reconnaissance et l’analyse des sentiments.





































17 déc.2020 11:26 (IST) MuRIL a été rendu disponible pour téléchargement gratuit à partir du TensorFlow Hub, et Google a rendu l’outil disponible en open source.





































17 déc.2020 11:26 (IST) Cela peut faire une grande avancée dans la manière dont les ordinateurs apprennent et reconnaissent de nouvelles langues.





































17 déc.2020 11:24 (IST) La percée appelée Représentation multilingue pour les langues indiennes, abrégé en MuRIL. Il s’agit d’un nouveau modèle ML / AI qui peut utiliser les connaissances, les données et les apprentissages d’une langue pour s’appliquer dans une autre langue. Il prend déjà en charge 16 langues indiennes et l’anglais.





































17 déc.2020 11:23 (IST) Talukdar mettra en évidence une percée clé que Google a faite dans les progrès de l’IA pour la reconnaissance linguistique.





































17 déc.2020 11:21 (IST) La prochaine étape est Partha Talukdar, chercheuse scientifique chez Google Research India.





































17 déc.2020 11:20 (IST) La deuxième nouvelle fonctionnalité est neuf langues indiennes qui sont désormais en direct et intégrées dans Google Maps.





































17 déc.2020 11:19 (IST) Google Inde annonce trois nouvelles fonctionnalités pour les langues locales dans ses services. Le premier est la recherche, où la recherche d’un terme dans la langue locale, même en anglais, vous donnera des résultats dans la langue locale. Cela commencera par le tamoul, le télougou, le bangla et le marathi.





































17 déc.2020 11:16 (IST) Rangarajan souligne comment son intégration de la traduction automatique neuronale dans Chrome a contribué à l’utilisation de la traduction spontanée de pages dans 11 langues indiennes. Apparemment, nous l’avons fait 17 milliards de fois au cours de la dernière année.





































17 déc.2020 11:14 (IST) A présent, Anand Rangarajan, directeur de l’ingénierie pour la recherche et l’assistant chez Google Bengaluru.





































17 déc.2020 11:14 (IST) La compréhension de la langue est à l’avant-garde aujourd’hui, et il est particulièrement intéressant de noter les progrès de Google en matière de reconnaissance de la langue par l’IA dans la voix et les images. Cela pourrait jeter les bases des efforts de Google dans les secteurs de l’éducation et de la diffusion Internet dans le pays.





































17 déc.2020 11:11 (IST) Google a développé de nouvelles technologies de reconnaissance d’images et vocales pour aider les gens à rechercher des points spécifiques dans les vidéos et à trouver plus d’informations à ce sujet en ligne.





































17 déc.2020 11h10 (IST) Nayak illustre les progrès réalisés par Google dans la recherche de langues locales, y compris les dernières avancées technologiques réalisées par Google pour améliorer les résultats de recherche vernaculaire.





































17 déc.2020 11h09 (IST) Pandu Nayak, Google Fellow et vice-président de la recherche aborde les détails spécifiques de la recherche vernaculaire.





































17 déc.2020 11h08 (IST) Google se concentrera également sur le partenariat avec des startups spécifiques qui travaillent sur les efforts vernaculaires de l’Inde, et améliorera également ses propres produits sur cette note.





































17 déc.2020 11h07 (IST) Google investit dans le ML, l’IA pour des besoins linguistiques spécifiques en Inde.





































17 déc.2020 11h07 (IST) Plus de 100 millions d’Indiens se sont connectés au cours des derniers mois, pour la première fois.





































17 déc.2020 11h06 (IST) «La transformation numérique de l’Inde sera incomplète si des milliards d’Indiens ne peuvent pas acheter ou vendre en ligne, trouver un emploi en ligne, obtenir des services bancaires en ligne et des paiements numériques, et accéder au gouvernement et aux informations en ligne, le tout dans leur propre langue», déclare Gupta.





































17 déc.2020 11 h 05 (IST) Gupta nous présente les efforts de Google Inde en matière de langue locale, ainsi que les événements de recherche, de navigation et de publicité localisés très spécifiques aux besoins de l’Inde.





































17 déc.2020 11 h 03 (IST) Sanjay Gupta, chef de pays et vice-président de Google Inde commence la conférence.





































17 déc.2020 10:56 (IST) Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de l’événement de localisation de Google Inde, baptisé L10n.