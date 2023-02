Google Maps New Glanceable Directions sont incroyables

C’est un jour pour Google Maps, semble-t-il, avec Google annonçant plusieurs grandes mises à jour ou fonctionnalités d’une de leurs applications dont je ne suis pas sûr que le monde pourrait se passer. Sérieusement, que ferions-nous sans Google Maps ?

Quoi qu’il en soit, les grands changements annoncés aujourd’hui impliquent Immersive View, plus d’action Live View, plus de fonctionnalités EV pour ceux qui ont Google intégré dans leurs voitures et des directions vraiment nettes.

Pour une vue immersivequi a été annoncé l’année dernière à Google I/O, Google a créé immersif expériences dans certaines villes construites à partir de “milliards de Street View et d’images aériennes”. Ces images sont fusionnées pour vous permettre d’utiliser Google Maps pour vous sentir comme si vous étiez dans l’une de ces villes. En d’autres termes, vous pouvez flotter dans une ville pour trouver un restaurant avant de zoomer sur sa porte d’entrée et d’entrer dans l’établissement pour voir s’il répond à vos besoins.

Pour commencer, Immersive View se déploie à Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Dans les mois à venir, Google s’étendra à d’autres villes comme Amsterdam, Dublin, Florence et Venise.

Si vous aimez les expériences AR, Google Maps a Live View qui utilise l’appareil photo de votre téléphone pour repérer des emplacements, puis vous permet de voir rapidement des informations à leur sujet. Cela peut être utile lorsque vous vous promenez dans une nouvelle ville dans une rue animée et que vous avez besoin d’un endroit où vous arrêter. Live View existe depuis un moment, mais Google a annoncé aujourd’hui qu’il toucherait un tas de villes européennes dans les mois à venir.

Au rayon VEpour ceux qui disposent d’un véhicule électrique avec Google intégré, Google a annoncé les nouvelles fonctionnalités suivantes qui arriveront dans les mois à venir :

Bornes de recharge très rapides : vous aide à trouver facilement des stations équipées de chargeurs de 150 kilowatts ou plus.

: vous aide à trouver facilement des stations équipées de chargeurs de 150 kilowatts ou plus. Bornes de recharge dans les résultats de recherche : Vous montre plus facilement quand des endroits comme un supermarché ont des bornes de recharge sur place.

: Vous montre plus facilement quand des endroits comme un supermarché ont des bornes de recharge sur place. Ajouter des arrêts de recharge aux trajets plus courts: pour tout trajet nécessitant un arrêt de recharge, Maps suggère le meilleur arrêt en fonction de facteurs clés, tels que le trafic actuel, votre niveau de charge et la consommation d’énergie prévue.

Et enfin, des directions en un coup d’œil sont ici pour les moments où vous souhaitez que Google Maps suive votre mouvement, mais vous ne voulez pas plonger complètement dans une session de navigation. Ces directions en un coup d’œil vous montrent l’écran d’aperçu de l’itinéraire, puis vous suivent au fur et à mesure que vous empruntez un chemin, avec des mises à jour en direct au fur et à mesure que vous vous déplacez, y compris les ETA mises à jour. Il a l’air génial.

Comme tout ce qui précède, il s’agit d’une fonctionnalité des “mois à venir” pour Android et iOS.

// Google