Google Maps met à jour l’interface utilisateur avec des couleurs plus vives que tout le monde n’aimera pas

Google a discrètement publié une mise à jour de son interface Google Maps qui met à jour la palette de couleurs pour les utilisateurs de téléphones et d’ordinateurs de bureau : les routes sont grises, l’eau est d’un bleu verdâtre plus brillant et les parcs sont d’un vert bleuâtre. Le changement semble se déployer lentement et les réactions – du moins de manière anecdotique – ont été mitigées.

La mise à jour de la palette s’éloigne de l’apparence plus traditionnelle de Google Maps et se rapproche des teintes utilisées par Apple Maps, comme souligné par 9to5Google, qui a écrit plus tôt sur la mise à jour de l’interface utilisateur et l’a qualifiée de test. De manière amusante, cela fait suite à Apple permettant enfin aux utilisateurs de télécharger des cartes à utiliser hors ligne, dans la mise à jour du logiciel iOS 17 à venir en septembre, une fonctionnalité que Google Maps possède depuis des années.

En plus de ressembler aux couleurs utilisées par le rival de Google dans les logiciels de cartographie, les nouvelles teintes de Google Maps ne sont pas aussi faciles à distinguer qu’auparavant. Plus particulièrement, les tons des zones aquatiques et naturelles/parcs sont suffisamment proches pour se fondre ensemble.

Heureusement pour ceux qui n’aiment pas le nouveau look, Google Maps reste relativement inchangé en mode sombre.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

