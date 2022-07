Google Maps met à jour les informations sur les itinéraires cyclables, les notifications de partage de position

Google Maps, comme les Chromebooks plus tôt dans la journée, a fait quelques annonces importantes pour les fonctionnalités à venir que nous attendons avec impatience. Pour ceux qui aiment le vélo, préparez-vous à de meilleures informations sur les itinéraires. Pour ceux qui aiment le partage de position via Maps, une nouvelle option de notification est disponible. Et pour ceux qui aiment voir des visuels fantaisistes dans les résultats, vous obtenez aussi quelque chose.

L’option vélo pour la planification d’itinéraire est dans Google Maps depuis un certain temps maintenant, mais Google dit qu’il ajoute un moyen de comparer facilement différents itinéraires, une meilleure compréhension de la circulation automobile et s’il y a des escaliers ou des collines escarpées. Il y aura bientôt une ventilation très détaillée des itinéraires spécifiques, comme si vous empruntiez des routes principales ou dans une rue locale.

Si vous utilisez Google Maps pour le partage de position (vous devriez, c’est génial), Google ajoute une option qui vous enverra une notification une fois que quelqu’un arrivera à destination. Donc, si quelqu’un partage son emplacement et se dirige vers un concert, une maison, un restaurant ou une randonnée, vous pouvez ajouter cette adresse et une notification apparaîtra lorsqu’il y arrivera. Vous pouvez également définir un emplacement pour savoir quand ils ont quitté cet endroit.

Et enfin, Google ajoute des vues aériennes de près de 100 monuments emblématiques que vous pouvez voir dans les listes Maps. Lorsque vous recherchez les monuments les plus populaires au monde dans des endroits comme New York, San Francisco, Tokyo ou Londres, puisez dans la section des photos pour afficher ces nouvelles vues aériennes fantaisistes, en supposant qu’elles les aient. Soigné.

Les vues aériennes et les notifications de partage de position sont deux fonctionnalités en cours de déploiement à présent sur Android, iOS et ordinateur de bureau. Les nouvelles informations sur le cyclisme seront lancées “dans les semaines à venir”.

// Google