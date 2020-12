Android Auto peut être trouvé dans de nombreuses unités de tête de véhicule modernes, mais si vous n’avez pas de radio compatible, Google fournit une application autonome qui simule l’expérience: une interface qui permet uniquement d’accéder aux applications de messagerie, de musique et d’appel les plus importantes. tout en le faisant d’une manière qui minimise les distractions. L’année dernière, lors de Google I / O, la société a annoncé l’arrivée d’un nouveau mode de conduite et son déploiement auprès des utilisateurs d’Android aux États-Unis.

Le nouveau mode de conduite est un peu comme si Android Auto était fusionné dans Google Maps, avec un accent sur Google Assistant. Nous avons vu une invite dans Google Maps juste avant de commencer un itinéraire de navigation qui a introduit la nouvelle interface. Fondamentalement, il s’agit d’une barre complémentaire tout en bas de la fenêtre de navigation.













Il y a un raccourci pour l’assistant dans le coin inférieur gauche, et un nouveau raccourci pour les applications apparaît dans le coin inférieur droit. Vous bénéficiez également d’un contrôle de la musique super simplifié. Le titre du podcast ou de la chanson en cours apparaît ici, et il y a un bouton de saut pour garder la liste des morceaux en mouvement. L’inconvénient est qu’il n’a pas de bouton pour revenir en arrière mais il est destiné à réduire la distraction.















Par défaut, ce mode apparaîtra dès que vous commencerez à naviguer, et il activera également automatiquement Ne pas déranger. Comme Android Auto, vous pouvez toujours recevoir des messages des applications et y répondre par la voix. Les appels téléphoniques n’occuperont pas non plus la totalité de l’écran, vous pouvez donc garder les yeux sur la carte.

Le déploiement du nouveau mode de conduite semble être largement déployé auprès des utilisateurs Android de Google Maps aux États-Unis. Dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle interface.