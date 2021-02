Google Maps gagne des paiements de stationnement intégrés pour plus de 400 villes américaines

En septembre, Google Maps a annoncé la possibilité de payer les frais de stationnement depuis son application Android. Les paiements ont été effectués via Google Pay et l’ensemble du processus a été effectué en coopération avec Passport Parking. Dans un nouveau billet de blog, Google a annoncé que la fonctionnalité «Payer pour le stationnement» de Maps est désormais disponible dans plus de 400 villes américaines, dont Boston, Cincinnati, Houston, Los Angeles, New York, Washington DC et sera bientôt disponible pour les utilisateurs iOS.

En outre, les utilisateurs de Google Maps pourront payer les tarifs de transport dans 80 autres agences de transport dans le monde via GPay. Les utilisateurs de transports en commun dans certains endroits comme San Francisco pourront également acheter des crédits de transport via Maps pour des trajets en transports en commun sans effort et sans contact. La nouvelle fonctionnalité de paiement en transit sera déployée dans les semaines à venir.

