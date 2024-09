Google Maps fera désormais publiquement honte aux entreprises qui sollicitent de faux avis

Points clés à retenir Google Maps avertira désormais publiquement les utilisateurs des entreprises sollicitant de faux avis.

Il imposera également des restrictions sur le profil de l’entreprise, notamment la suppression des avis et la restriction de la possibilité de recevoir des avis.

La politique ne s’appliquait auparavant qu’aux entreprises du Royaume-Uni, mais est désormais applicable à l’échelle mondiale.











Si vous êtes un grand utilisateur de Google Maps, vous comptez probablement sur les avis des utilisateurs pour déterminer si une entreprise ou un restaurant vaut la peine d’être visité. Avec l’avènement de l’IA, de nombreuses entreprises reçoivent de faux avis générés par l’IA sur leurs profils d’entreprise Google. Il est donc difficile de déterminer si une entreprise est vraiment bonne ou si les avis positifs sont faux et visent uniquement à gonfler son classement. Après avoir mis à jour ses documents de politique de faux engagement plus tôt ce mois-ci, Google s’en prend désormais sévèrement aux entreprises qui se livrent à de faux avis et évaluations.





Comme Table ronde sur les moteurs de recherche rapports et la capture d’écran ci-dessous d’un utilisateur X le montre, Google affichera publiquement un avertissement sur la fiche Google Maps d’une entreprise s’il s’avère qu’elle sollicite de faux avis. La politique mise à jour sur les faux engagements stipule que Google imposera certaines restrictions aux entreprises qui enfreignent les directives.

Outre la suppression des faux avis, les restrictions incluent l’impossibilité de recevoir de nouvelles notes et avis pendant une période spécifique et l’affichage d’un avertissement public sur la page commerciale concernant la suppression des faux avis auprès des consommateurs.

La politique de Google limitait auparavant ces restrictions en cas de violation des politiques aux entreprises du Royaume-Uni. Cependant, vers la mi-septembre de ce mois-ci, le Page relative aux non-respects des règles du profil d’établissement a été mis à jour pour refléter que les restrictions s’appliqueront à toutes les entreprises, quelle que soit la région. Pour l’instant, seuls certains utilisateurs au Royaume-Uni voient ces avertissements.







La répression de Google contre les faux avis est une étape bienvenue

Compte tenu de la formulation et des avertissements forts de Google, ce ne devrait être qu’une question de temps avant que les avertissements ne se propagent à l’échelle mondiale et n’apparaissent sur les fiches d’entreprises de Google Maps qui sollicitent de faux avis. Les entreprises peuvent faire appel à Google si elles pensent que l’entreprise a évalué par erreur leur profil à la recherche de faux avis et notes.

De nombreuses entreprises se livrent à de faux bombardements d’avis sur leurs concurrents. Il sera donc difficile pour Google de déterminer si les faux avis sont sollicités par l’entreprise elle-même ou par ses concurrents, de sorte que son profil soit signalé pour violation des règles. Malgré cet écueil, il s’agit d’une décision bienvenue de la part de Google, car elle encouragerait les entreprises à recueillir de véritables avis de leurs clients au lieu de se livrer à des pratiques contraires à l’éthique.