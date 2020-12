Google présente une nouvelle mise à jour pour les applications Google Maps et Recherche afin de permettre aux entreprises de se connecter avec leurs clients via des messages personnels. Bien que les clients puissent laisser une requête publique aux entreprises en utilisant la fonctionnalité « Poser une question », la nouvelle option de message permettra aux clients d’obtenir des réponses rapides sur Google Maps ou dans la recherche directement sur les requêtes sur l’espace de stationnement et plus encore. La fonctionnalité ne fonctionne que lorsqu’une entreprise vérifiée sur Maps and Search a activé l’option de message. Pour le moment, les propriétaires d’entreprise utilisent la fonctionnalité de messagerie sur Google Maps, tandis que l’application Recherche Google aura l’option plus tard ce mois-ci.

Google, dans un article de blog, indique que lorsque les propriétaires d’entreprise activent la messagerie à partir du profil d’entreprise, ils peuvent commencer à répondre aux clients sur l’application Google Maps à partir de la section des messages professionnels de l’onglet Mises à jour situé en bas à gauche de l’écran. Pour les clients, un nouveau bouton Message apparaîtra directement sur le profil de l’entreprise sur Maps. De plus, si les clients essaient d’appeler une entreprise vérifiée via Maps et que l’appel reste sans réponse, les clients seront invités à envoyer un message. Les propriétaires d’entreprise peuvent activer la fonction de messagerie en ouvrant l’application Google My Business> Paramètres> Sélectionnez Messages> Activer.

Google a en outre déclaré que les entreprises pourraient voir leurs messages directement à partir de la recherche Google et envoyer des messages aux clients directement à partir de leurs ordinateurs. Plus de détails sur la fonctionnalité de message pour la recherche sont attendus du géant de la technologie.

Pendant ce temps, Google met à jour ses statistiques de performances pour permettre aux entreprises sur Google Maps et la recherche de trouver davantage d’informations sur leurs clients. À partir de ce mois-ci, la société déploie de nouvelles métriques pour les profils d’entreprise qui leur permettront de comprendre comment les clients découvrent leur ou leurs activités. « Bientôt, vous verrez une liste plus détaillée des requêtes de recherche que les clients ont utilisées pour trouver votre entreprise sur Google. Au début de l’année prochaine, vous verrez des mises à jour sur la page de performances indiquant si les clients ont vu votre entreprise via Google Maps ou Rechercher et s’ils l’ont vu depuis un ordinateur ou un appareil mobile », a expliqué la société.

Grâce aux informations mises à jour, les entreprises obtiendront des informations sur les six derniers mois. Les informations sur les performances peuvent être consultées via les outils Google My Business.