Google Maps et la recherche identifieront clairement les établissements fournissant des soins d’avortement

Google Maps et Search commenceront à étiqueter clairement les cliniques et les établissements qui pratiquent des avortements, a déclaré la société dans un communiqué. lettre aux législateurs jeudi.

La société de Mountain View, en Californie, a déclaré que les résultats indiqueraient clairement “Fournit des avortements” pour les cliniques qui le font, une réponse à un juin lettre des législateurs dirigé par le sénateur Mark Warner de Virginie et la représentante Elissa Slotkin du Michigan. Cette désignation s’étend aux cliniques qui prescrivent des avortements médicamenteux mais ne distribuent pas de pilules aux clients. Les législateurs ont appelé Google plus tôt cette année pour avoir dirigé les gens vers des “centres de grossesse en cas de crise”, ce que Planned Parenthood appelle “fausses cliniques.”

Dans Maps, lorsqu’une personne recherche des “cliniques d’avortement près de chez moi”, Google a déclaré que les résultats de la recherche locale afficheraient les établissements vérifiés pour fournir des soins d’avortement. Les gens peuvent également rechercher des organisations qui ne proposent pas non plus d’avortements.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette décision est la dernière d’une entreprise technologique à la suite de la décision de la Cour suprême décision dans l’affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, qui a renvoyé la question de la légalité de l’avortement aux États. Certains États n’ont pas tardé à soit restreindre ou interdire les avortements entièrement, sauf dans certaines situations. La décision a été accueillie par des politiciens et des défenseurs inquiets que les données en ligne puissent être utilisées pour poursuivre les femmes cherchant à avorter.

Plus tôt ce mois-ci, Facebook a fourni aux forces de l’ordre des données Messenger envoyées entre une mère et sa fille adolescente. La mère fait face à des accusations criminelles mais a plaidé non coupable. Les employés de Google ont également a signé une pétition plus tôt ce mois-ci, demandant au PDG Sundar Pichai et à d’autres cadres supérieurs de protéger les données sensibles de recherche et de localisation des utilisateurs concernant les avortements.

Le géant de la recherche a réitéré que lorsque les cliniques font de la publicité avec Google, elles doivent passer par un processus de certification et divulguer si elles proposent réellement des avortements. Si les établissements fournissent d’autres soins de santé génésique, tels que des tests de grossesse ou des conseils en matière d’avortement, mais pas d’avortements, Google le divulguera clairement dans la recherche.