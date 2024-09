Google Maps améliore les adresses du domicile et du travail sur Android Auto

Les mises à jour récentes de Google Maps sur Android Auto ont facilité l’utilisation et la modification de vos adresses personnelles et professionnelles, notamment en aidant à faire apparaître ces préréglages si vous ne les avez jamais utilisés auparavant.

Google Maps prend depuis longtemps en charge la possibilité de définir des adresses comme emplacements « Domicile » ou « Travail » afin de naviguer plus facilement vers ces emplacements, notamment à partir de commandes vocales. Mais avec le passage à des plates-formes qui s’exécutent sur l’écran de votre voiture, comme Android Auto, cette fonctionnalité n’est plus aussi facilement visible.

Grâce aux mises à jour récentes, nous avons constaté des améliorations à cet égard.

Plus tôt cette année, Google a ajouté la possibilité de « modifier la maison ou le travail » via le menu des paramètres d’Android Auto, comme illustré ci-dessous. Plus récemment, cependant, Google a fait apparaître ce paramètre via la page de suggestions d’emplacements de Maps. Si vous n’avez pas configuré ces préréglages, vous pourriez voir une invite vous demandant de choisir une adresse pour ces emplacements.

De plus, il existe une interface utilisateur améliorée pour configurer ces adresses directement sur l’écran de la voiture, car vous pouvez simplement saisir l’adresse que vous souhaitez définir. Dans le passé, les utilisateurs devaient le faire depuis leur téléphone ou d’autres appareils.

Ces changements ne sont pas nouveaux, mais Google s’efforce de les présenter aux utilisateurs. Grâce à d’autres mises à jour récentes, une fenêtre contextuelle est apparue pour beaucoup leur rappelant qu’ils peuvent configurer ces préréglages via l’écran de leur voiture.

