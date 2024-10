Google Maps ajoute des fonctionnalités d’IA pour aider les utilisateurs à explorer et à naviguer dans le monde qui les entoure

PALO ALTO, Californie (AP) — Google Maps s’engage sur une nouvelle voie pilotée par l’intelligence artificielle.

Le changement annoncé jeudi apportera davantage de technologie d’IA révolutionnaire que Google a déjà été s’implantant dans son moteur de recherche dominant au service de cartes numériques que la société Internet a lancé il y a près de 20 ans dans le cadre de ses efforts d’expansion vers de nouvelles frontières.

Google Maps a récemment dépassé pour la première fois les 2 milliards d’utilisateurs mensuels dans le monde, une étape qui illustre à quel point les gens sont devenus dépendants des indications du service lors de leurs déplacements quotidiens et de leurs excursions vers de nouveaux endroits. Avec l’introduction de la technologie Gemini de Google, basée sur l’IA, les cartes sont désormais configurées pour devenir des guides de divertissement en plus des outils de navigation.

À partir de cette semaine, aux États-Unis uniquement, les utilisateurs pourront converser avec Google Maps pour demander des conseils sur les activités à faire dans des endroits spécifiques d’un quartier ou d’une ville et recevoir des listes de restaurants, de bars et d’autres attractions à proximité comprenant des avis qui ont été publiés. compilé au fil des années. Les nouvelles fonctionnalités fourniront également des informations plus détaillées sur les options de stationnement à proximité d’une destination désignée ainsi que des itinéraires à pied que l’utilisateur pourra vérifier après avoir quitté la voiture.

« Nous entrons dans une nouvelle ère de cartes », a déclaré mercredi aux journalistes Miriam Daniel, directrice générale de Google Maps, lors d’un aperçu des fonctionnalités présentées à Palo Alto, en Californie. «Nous transformons la façon dont vous naviguez et explorez le monde.»

Google Maps tente également de répondre aux plaintes en introduisant des images plus détaillées qui permettront de voir plus facilement dans quelle voie de la route se situer bien avant de devoir faire un virage.

Dans une autre variante de l’IA, Google Maps va permettre aux développeurs externes d’exploiter les modèles linguistiques qui sous-tendent sa technologie Gemini pour permettre de poser des questions sur des destinations spécifiques, telles que des appartements ou des restaurants, et d’obtenir une réponse à leurs requêtes en quelques secondes. Google affirme que cette nouvelle fonctionnalité, qui passera dans un premier temps par une phase de test, a fait l’objet d’une procédure de vérification des faits qu’elle appelle « mise à la terre ».

Les cartes Waze de Google, qui se concentrent exclusivement sur les itinéraires routiers en temps réel, utiliseront l’IA pour offrir à ses quelque 180 millions d’utilisateurs mensuels un moyen conversationnel d’annoncer les dangers sur la route et d’autres problèmes pouvant affecter les temps de trajet.

La décision d’intégrer l’IA dans un service sur lequel tant de personnes comptent pour passer d’un point à un autre reflète la confiance croissante de Google dans sa capacité à empêcher sa technologie Gemini de fournir aux utilisateurs des informations fausses ou trompeuses, également connues sous le nom d’« hallucinations ». L’IA de Google a déjà été surprise en train d’halluciner dans certains des résumés qui ont commencé à circuler en mai, notamment des conseils pour mettre de la colle sur la pizza et une affirmation selon laquelle le quatrième président américain, James Madison, serait diplômé de l’Université du Wisconsin, située dans une ville nommée d’après lui.

Michael Liedtke, Associated Press