Google limitera l’utilisation de l’identifiant publicitaire Android aux utilisateurs inscrits

Sundar Pichai, vice-président senior d’Android, Chrome et applications pour Google Inc., prend la parole lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O à San Francisco, Californie, États-Unis, le mercredi 25 juin 2014.

Google renforce ses pratiques de confidentialité, ce qui pourrait rendre plus difficile pour les entreprises de suivre les utilisateurs sur les téléphones et tablettes Android.

Google permet déjà aux utilisateurs d’Android de désactiver les publicités personnalisées. Mais même si les utilisateurs font cela, les développeurs de logiciels peuvent toujours accéder l’identifiant publicitaire de l’utilisateur, une chaîne de caractères unique qui identifie l’appareil de l’utilisateur. Les entreprises peuvent utiliser cet identifiant publicitaire à des fins telles que permettre aux développeurs de mesurer l’utilisation des applications ou permettre aux annonceurs de détecter et d’empêcher le trafic non valide.

À la suite de la modification, si un utilisateur a choisi de ne plus recevoir d’annonces personnalisées, l’identifiant publicitaire ne sera pas disponible. Les demandes ne renverront qu’une chaîne de zéros.

L’entreprise dit dans une mise à jour de la politique que son déploiement affectera les applications fonctionnant sur les appareils Android 12 à partir de la fin de 2021 et s’étendra aux applications fonctionnant sur les appareils prenant en charge Google Play au début de 2022. Il a déclaré qu’il « fournit une solution alternative pour prendre en charge les cas d’utilisation essentiels tels que l’analyse et la fraude prévention » en juillet.

Alors que les régulateurs examinent de plus près la confidentialité des utilisateurs et que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’utilisation de leurs données personnelles, les géants de la technologie tentent d’aller de l’avant en apportant des changements au nom de la confidentialité. Google a annoncé début 2020 qu’il mettrait fin à la prise en charge des cookies tiers sur son navigateur Chrome d’ici deux ans.

Mais la publicité représentant environ 80 % des revenus de Google, elle doit également satisfaire les annonceurs en proposant d’autres moyens de placer des annonces devant les utilisateurs qu’ils souhaitent atteindre et de suivre leur efficacité. La société est le leader du marché de la publicité en ligne depuis plus d’une décennie et devrait représenter près de 29 % des dépenses publicitaires numériques dans le monde en 2021, selon à eMarketer.

Les changements de Google suivront d’autres changements récemment apportés par Apple pour les appareils iOS, mais ne sont pas aussi spectaculaires. Les modifications apportées par Apple permettent aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de se retirer facilement du type de suivi qui aide les annonceurs à cibler les publicités ou à mesurer si les publicités ont fonctionné, en plaçant une invite devant eux chaque fois qu’ils ouvrent une nouvelle application. Facebook, entre autres, s’est fortement opposé aux changements, affirmant que les utilisateurs verraient des publicités moins pertinentes et que les petites entreprises seraient pénalisées à mesure que la publicité ciblée deviendrait plus difficile.