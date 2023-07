Google limite l’accès à Internet à certains employés pour des raisons de sécurité

Un homme traverse les bureaux de Google le 25 janvier 2023 à New York.

Google lance mercredi un nouveau programme pilote dans lequel certains employés seront limités à des ordinateurs de bureau sans Internet, a appris CNBC.

L’entreprise avait initialement sélectionné plus de 2 500 employés pour participer, mais après avoir reçu des commentaires, l’entreprise a révisé le projet pilote pour permettre aux employés de se retirer, ainsi que de l’ouvrir aux bénévoles. L’entreprise désactivera l’accès à Internet sur les postes de travail sélectionnés, à l’exception des outils Web internes et Google appartenant à des sites Web tels que Google Drive et Gmail. Certains travailleurs qui ont besoin d’Internet pour faire leur travail bénéficieront d’exceptions, indique l’entreprise dans ses documents.

Certains employés n’auront pas non plus d’accès root, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas exécuter de commandes administratives ou faire des choses comme installer des logiciels.

Google exécute le programme pour réduire le risque de cyberattaques, selon des documents internes. « Les Googleurs sont des cibles fréquentes d’attaques », déclare une description interne consultée par CNBC. Si l’appareil d’un employé de Google est compromis, les attaquants peuvent avoir accès aux données de l’utilisateur et au code de l’infrastructure, ce qui pourrait entraîner un incident majeur et saper la confiance des utilisateurs, ajoute la description.

La désactivation de la plupart des accès Internet garantit que les attaquants ne peuvent pas facilement exécuter du code arbitraire à distance ou saisir des données, explique la description.

Le programme intervient alors que les entreprises sont confrontées à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. La semaine dernière, Microsoft a déclaré que les services de renseignement chinois avaient piraté les comptes de messagerie Microsoft appartenant à deux douzaines d’agences gouvernementales, dont le département d’État, aux États-Unis et en Europe occidentale dans le cadre d’une violation « significative ».. Google a été poursuivre Contrats du gouvernement américain depuis le lancement d’une division du secteur public l’année dernière.

Cela survient également alors que Google, qui prépare un déploiement à l’échelle de l’entreprise de divers outils d’IA, tente de renforcer sa sécurité. La société a également tenté davantage ces derniers mois de contenir les fuites.

« Assurer la sécurité de nos produits et de nos utilisateurs est l’une de nos principales priorités », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué envoyé par e-mail. « Nous explorons régulièrement des moyens de renforcer nos systèmes internes contre les attaques malveillantes. »