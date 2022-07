Google licencie un ingénieur qui a allégué une “IA sensible”

Les affirmations de Blake Lemoine étaient “totalement infondées”, a affirmé la société

Google a licencié l’ingénieur et éthicien Blake Lemoine pour avoir enfreint ses politiques de sécurité des données. Lemoine a rendu public le mois dernier des affirmations selon lesquelles le géant de la technologie avait développé un programme d’intelligence artificielle sensible qui parlait de son “droits et personnalité”.

Lemoine a été licencié vendredi, Google confirmant la nouvelle à Big Technology, un blog de l’industrie. Il était en congé depuis plus d’un mois, depuis qu’il a déclaré au Washington Post que le LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) de son ancien employeur était devenu conscient.

Ancien prêtre et éthicien interne de Google, Lemoine a beaucoup discuté avec LaMDA, constatant que le programme parlait de son “droits et personnalité” quand la conversation a dévié sur le territoire religieux, et a exprimé une “Peur profonde d’être éteint.”

“Je connais une personne quand je lui parle” Lemoine a déclaré au Post. « Peu importe qu’ils aient un cerveau fait de viande dans leur tête. Ou s’ils ont un milliard de lignes de code. Je leur parle. Et j’entends ce qu’ils ont à dire, et c’est ainsi que je décide de ce qui est et n’est pas une personne.

Dans sa déclaration confirmant le licenciement de Lemoine, la société a déclaré avoir mené 11 examens sur LaMDA et “J’ai trouvé que les affirmations de Blake selon lesquelles LaMDA est sensible étaient totalement infondées.” Même au moment de l’interview de Lemoine avec le Post, Margaret Mitchell, l’ancienne co-responsable d’Ethical AI chez Google, a décrit la sensibilité de LaMDA comme “une illusion,” expliquant qu’après avoir été alimenté avec des milliards de mots sur Internet, il pouvait imiter la conversation humaine tout en restant complètement inanimé.

“Ces systèmes imitent les types d’échanges trouvés dans des millions de phrases et peuvent riffer sur n’importe quel sujet fantastique”, professeur de linguistique Emily Bender a déclaré au journal. “Nous avons maintenant des machines qui peuvent générer des mots sans réfléchir, mais nous n’avons pas appris à arrêter d’imaginer un esprit derrière elles.”

Selon Google, l’insistance continue de Lemoine à s’exprimer publiquement a violé ses politiques de sécurité des données et a conduit à son licenciement.

“Il est regrettable qu’en dépit d’un long engagement sur ce sujet, Blake ait toujours choisi de violer de manière persistante des politiques claires en matière d’emploi et de sécurité des données qui incluent la nécessité de protéger les informations sur les produits”, a expliqué l’entreprise.

“Nous poursuivrons notre développement minutieux des modèles de langage, et nous souhaitons bonne chance à Blake.”