Google licencie UN AUTRE chercheur en éthique de l’IA au milieu d’une dispute sur la « censure et le racisme », alors qu’un membre de l’équipe accuse l’entreprise de « campagne de dénigrement »

Google licencie UN AUTRE chercheur en éthique de l’IA au milieu d’une dispute sur la « censure et le racisme », alors qu’un membre de l’équipe accuse l’entreprise de « campagne de dénigrement »

Google a licencié le chercheur en chef de son équipe d’éthique de l’IA pour ce que le géant de la technologie considérait comme une violation de son «code de conduite», alors que la société faisait face à une révolte interne suite au licenciement d’un scientifique noir des données.

Margaret Mitchell, qui dirigeait l’unité de l’IA éthique de Google, a annoncé son licenciement dans un bref tweet vendredi, disant seulement « Je suis renvoyé » sans offrir plus de détails.

Je suis renvoyé. – MMitchell (@mmitchell_ai) 19 février 2021

La propre déclaration de Google sur la question est restée quelque peu vague, confirmant que Mitchell avait été renvoyé « Plusieurs violations de notre code de conduite, » tout en ajoutant qu’elle a enfreint «Politiques de sécurité» en téléchargeant « Documents confidentiels sensibles à l’entreprise et données privées d’autres employés. »

Cette décision intervient après que le codirecteur de l’équipe d’IA, Timnit Gebru, ait été limogé en décembre lors d’un différend sur un document de recherche dont elle était l’auteur critique des modèles de langage IA à grande échelle, qui sont utilisés dans de nombreux produits Google. L’entreprise a exigé qu’elle retire son nom de l’œuvre et l’a congédiée lorsqu’elle a refusé. À l’époque, Gebru mentionné elle avait proposé un certain nombre de conditions dans lesquelles elle retirerait son nom du document de recherche, mais a été forcée de quitter malgré tout.

Aussi sur rt.com Les employés de Google se syndiquent pour une première historique dans un contexte de tensions internes croissantes entre le personnel et la direction

Mitchell et Gebru ont également critiqué Google pour un prétendu manque de diversité parmi son personnel, Gebru écrivant dans un e-mail interne juste avant son licenciement. « Votre vie empire lorsque vous commencez à plaider pour les personnes sous-représentées » dans l’entreprise, et qu’elle avait été «Constamment déshumanisé» par les supérieurs.

Mitchell a été très critique de l’éviction de Gebru, écrivant un long message à l’entreprise le mois dernier, exprimant des inquiétudes au sujet de son «Relation au sexisme et à la discrimination», notant également qu’elle avait été « couper » du système de messagerie interne de Google. Selon une source citée par Axios, le lock-out est intervenu après qu’elle a parcouru la correspondance de l’entreprise à la recherche de preuves des allégations de harcèlement et de discrimination de Gebru, conformément à la déclaration de Google vendredi sur son accès non autorisé à « confidentiel » documents.

Je suis concerné pour @timnitGebru est le licenciement de Google et sa relation avec le sexisme et la discrimination. Je voulais partager l’e-mail que j’ai écrit à la presse Google le jour où mon accès a été interrompu.https: //t.co/O7JPlqJW8L – MMitchell (@mmitchell_ai) 5 février 2021

La résiliation de Gebru a déclenché une tempête de controverse parmi les employés de Google bien au-delà de Mitchell, provoquant une lettre ouverte signée par pas moins de 2695 Googleurs et quelque 4300 « Partisans du monde universitaire, de l’industrie et de la société civile » demander à l’entreprise d’expliquer sa décision de licencier le chercheur.

« La résiliation est un acte de représailles contre le Dr Gebru, et elle annonce un danger pour les personnes qui travaillent pour une IA juste et éthique – en particulier les Noirs et les personnes de couleur – sur Google, » dit la lettre.

Aussi sur rt.com Blade Runner et HAL 9000 racistes? La « blancheur » de l’intelligence artificielle « exacerbe les inégalités raciales », suggère une nouvelle étude

Un membre de l’équipe d’éthique de Google AI, Alex Hanna, a accusé l’entreprise d’un « Campagne de dénigrement » contre Gebru et Mitchell à la nouvelle du licenciement de ce dernier, ajoutant « Google est un terreau fertile pour les agresseurs, les détenteurs d’opportunités et les personnes uniquement préoccupées par l’ego et le prestige. »

Google est un terreau fertile pour les abuseurs, les accumulateurs d’opportunités et les personnes uniquement concernées par l’ego et le prestige. Mais quiconque est prêt à défendre ses amis contre la discrimination, qui élève des voix qui ont besoin d’être entendues, se voit montrer la porte. – Dr Alex Hanna (@alexhanna) 19 février 2021

Gebru elle-même a également pesé sur le licenciement de Mitchell dans un tweet cinglant.

«Meg Mitchell, responsable de l’équipe Ethical AI a été licenciée. Elle a reçu un e-mail à son adresse e-mail personnelle. Après l’avoir enfermée pendant 5 semaines, » elle a dit.

Il y a beaucoup de mots que je peux dire maintenant. Je suis heureux de savoir que les gens ne tombent amoureux d’aucun de leurs taureaux. Aux vice-présidents de google, je vous plains.

Meg Mitchell, responsable de l’équipe Ethical AI a été licenciée. Elle a reçu un e-mail à son adresse e-mail personnelle. Après l’avoir enfermée pendant 5 semaines. Il y a beaucoup de mots que je peux dire maintenant. Je suis heureux de savoir que les gens ne tombent amoureux d’aucun de leurs taureaux. Aux vice-présidents de google, je vous plains. – Timnit Gebru (@timnitGebru) 19 février 2021

Dans une note interne obtenue par Axios vendredi, le chef du département IA de Google, Jeff Dean, s’est excusé pour les actions de l’entreprise, déclarant «J’ai entendu et je reconnais ce que la sortie du Dr Gebru signifiait pour les femmes technologues, pour les membres de la communauté noire et d’autres groupes sous-représentés qui poursuivent une carrière dans la technologie, et pour beaucoup de gens qui se soucient profondément de l’utilisation responsable de l’IA par Google.»

La société aurait également déclaré aux employés le même jour qu’une enquête sur Mitchell s’était terminée, refusant de partager ses conclusions ou déclarant qu’elle serait licenciée, mais promettant plusieurs changements de politique liés à ses projets de recherche, à la diversité et à son approche de « la rétention des employés. » Cela impliquera de baser la rémunération des hauts dirigeants sur l’atteinte d’objectifs liés à « diversité et inclusion. »

Aussi sur rt.com Libre arbitre piraté: l’IA peut être formée pour manipuler le comportement et les décisions humains, selon une étude en Australie

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!