Google Lens vous permet désormais de rechercher une affection cutanée. Voici comment

C’est quoi ce grain de beauté sur ton bras ? Cette éruption soudaine est-elle le signe de quelque chose de troublant ? Tout le monde n’est pas dermatologue et les affections cutanées peuvent être préoccupantes. Une publication mise en ligne mercredi sur le blog Keyword de Google rapporte que vous pouvez désormais télécharger des photos de problèmes de peau inquiétants et que la technologie de reconnaissance d’image Google Lens peut vous aider à trouver des correspondances visuellement similaires.

La fonctionnalité ne remplace pas un diagnostic médical, bien sûr. Mais cela pourrait vous aider à obtenir plus d’informations sur une condition inconnue, ou au moins à déterminer la meilleure façon de la décrire.

Comment rechercher votre état de peau sur Lens

Voici comment procéder :

Ouvrez l’application Google sur votre appareil mobile. Appuyez sur le bouton Objectif sur le côté droit de la barre de recherche, qui ressemble à un appareil photo multicolore. Prenez une photo de votre état de peau via Google Lens ou sélectionnez l’une des photos de votre pellicule. Appuyez sur le bouton de l’obturateur pour effectuer une recherche. Les correspondances visuelles de votre recherche apparaîtront. Plusieurs diagnostics suggérés apparaîtront sous votre photo. Vous pouvez cliquer sur chacune pour faire défiler les photos similaires.

« Cette fonctionnalité fonctionne également si vous ne savez pas comment décrire autre chose sur votre corps, comme une bosse sur votre lèvre, une ligne sur vos ongles ou une perte de cheveux sur votre tête », indique le message de Google.

À quoi d’autre Google Lens peut-il être utilisé ?

Google Lens est sorti en 2017 et est disponible dans l’application Google, pour les deux Android et iOS. Il permet aux utilisateurs de rechercher ce qu’ils voient avec leur appareil photo, de prendre une photo ou une capture d’écran ou d’appuyer longuement sur une image vue lors de la navigation, et d’obtenir une gamme de résultats visuels à explorer. Crumpe a rassemblé 7 utilisations intéressantes pour Google Lens.

Le billet de blog note également sept façons dont Lens peut être utile, y compris l’aide aux devoirs, la traduction des menus et des panneaux et l’achat d’articles repérés en ligne.

Mercredi également, Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité d’achat qui utilise l’IA générative pour montrer comment les vêtements des détaillants en ligne s’adapteront à différents types de corps.

