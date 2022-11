Google Lens figure désormais en bonne place sur la page de recherche Google

Google Lens a été lancé en 2017 en tant que fonctionnalité exclusive à Pixel, et il est arrivé sur tous les appareils Android et iOS quelques mois plus tard, en 2018, via Google Photos. Entre-temps, le service a grandi et grandi, et apparemment, il a tellement grandi maintenant que Google a l’impression qu’il appartient à sa page d’accueil.

Pour citer Rajan Patel, vice-président de l’ingénierie de Google pour la recherche, la recherche d’images et Lens, il est rare que la page d’accueil de Google change. Et donc, quand c’est le cas, c’est un gros problème. À partir d’aujourd’hui, l’icône Google Lens peut fièrement s’asseoir à côté du microphone dans le champ de recherche sur Google.com.

Si vous appuyez sur l’icône Objectif, vous obtiendrez ce que vous voyez dans la capture d’écran ci-dessus. Vous pouvez faire glisser et déposer n’importe quelle image, télécharger un fichier ou coller un lien d’image. Une fois cela fait, vous obtiendrez des correspondances visuelles pour votre image sur le Web, ainsi que la possibilité d’extraire (et de traduire) du texte.

L’immobilier de premier plan que l’icône Lens occupe maintenant peut aider plus de gens à réaliser qu’ils peuvent effectuer une recherche visuelle sur Google – la fonctionnalité a toujours été là, mais nous parions qu’elle n’est pas très détectable. Seul le temps nous dira si cela change à partir de maintenant.

Passant par