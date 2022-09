Google a racheté Nest en 2014 et a depuis incorporé le nom Nest dans ses gadgets pour la maison intelligente, des caméras aux haut-parleurs et aux écrans intelligents.

Il a également utilisé le nom de son système Nest Wifi qui a un routeur principal et un « point » séparé qui agit comme un deuxième routeur pour augmenter la couverture Wi-Fi, mais se double d’un haut-parleur intelligent Google Assistant.

Confusément, il y a aussi le système maillé Google Wifi, sans Nest dans son nom. Les deux sont vendus côte à côte sur le site Web de la boutique Google.

Les deux systèmes utilisent le Wi-Fi 5, qui fonctionnait bien en 2020, mais deux ans plus tard, ils sont considérablement plus difficiles à recommander avec la prolifération des systèmes maillés Wi-Fi 6 et même Wi-Fi 6E.

Avec le Wi-Fi 7 en préparation, il n’est pas trop surprenant que, selon 9to5Google, il y ait un Google Wifi mis à jour en route.

Une source anonyme a déclaré que le prochain système Wi-Fi maillé de Google ne ressemblera pas à Nest Wifi mais aura la “conception unifiée” de Google Wifi. Cela signifie que chaque routeur sera identique, certainement en apparence et très probablement en spécifications. (Plus d’informations sur les spécifications plus tard.)

Suite à ce rapport initial, un dossier FCC révèle un appareil portant le numéro de modèle A4R-G6ZUC – très similaire au Nest Wifi et à d’autres gadgets Nest. 9to5Google a confirmé qu’il s’agit bien du prochain système Wi-Fi maillé. Et bien que certains des dépôts de la FCC soient confidentiels, ce qui signifie que nous ne pouvons pas voir le schéma fonctionnel, le schéma ou la théorie de fonctionnement, d’autres confirment que l’appareil sera prend en charge le Wi-Fi 6E.

Cela a du sens car le Pixel 6 prend déjà en charge cette norme. Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur le système, y compris s’il y aura un haut-parleur intégré au point, comme on le voit sur le Nest Wifi.

Quand sortira le prochain Google Wifi ?

Maintenant que Google a annoncé qu’il dévoilerait le Pixel 7 et une nouvelle montre intelligente lors d’un événement “MadeByGoogle” le 6 octobre, il y a fort à parier que l’entreprise profitera de cette opportunité pour lancer le nouveau système Wi-Fi maillé. Cela correspond à l’accord de confidentialité de six mois avec la FCC, conclu en mai 2022 et qui court jusqu’en novembre.

Techniquement, Google pourrait encore organiser un événement séparé jusqu’au début novembre, mais nous pensons que c’est peu probable.

Les rumeurs suggèrent que le système sera disponible dans une sélection de couleurs correspondant au matériel Nest qui sortira cette année.

De plus, cela n’aurait pas beaucoup de sens de le retarder beaucoup plus longtemps car Google est déjà en retard pour la fête du Wi-Fi 6. Si le système n’allait pas être lancé avant 2023, les acheteurs pourraient choisir d’attendre le Wi-Fi 7.

Combien coûtera le nouveau système maillé Google Wifi ?

Le prix est une autre question à laquelle on ne peut pas répondre pour le moment. Il est un peu plus facile d’estimer maintenant que nous savons qu’il existe un support Wi-Fi 6E, mais même dans ce cas, il est difficile d’être précis.

À en juger par les documents déposés par la FCC, il aura six antennes : deux pour 2,4 GHz, deux pour 5 GHz et deux pour 6 GHz. Cela en fait un système tri-bande, mais pas quadri-bande comme on le voit avec les systèmes maillés Wi-Fi 6E les plus chers tels que le Netgear Orbi RBKE963.

Le Deco XE75 de TP-Link est un système Wi-Fi 6E tri-bande et coûte environ 300 $ pour un pack de deux. Il est probable que le système à deux unités de Google sera plus cher que cela, mais il reste encore à voir.

Si Google devait choisir le Wi-Fi 6 bi-bande, les prix pourraient être conformes aux systèmes similaires de concurrents. Eero, propriété d’Amazon, vient de baisser les prix de son Système Eero 6 à 89 $ / 109 £ pour un seul routeur ou 249 $ / 249 £ pour un pack de trois, par exemple.

Quelles seront les caractéristiques du nouveau système Google Wifi ?

WiFi 6E

Packs de 1, 2 ou 3 routeurs

La source de 9to5Google a déclaré que le système serait disponible en packs d’un, deux ou trois routeurs.

La mise à niveau clé est le Wi-Fi 6E qui utilise les fréquences 6 GHz nouvellement disponibles. Ceux-ci n’ont pas un effet énorme sur la vitesse par rapport à 5 GHz, mais avec si peu d’appareils utilisant ce spectre, il y a beaucoup moins d’interférences, ce qui – jusqu’à ce qu’il soit encombré – signifie de meilleures performances dans le monde réel.

Au cas où vous vous poseriez la question, il n’y a aucune chance que ce soit le Wi-Fi 7, car il porte le nom de code 802.11be, mais tous les documents FCC ne montrent que 802.11ax, qui s’applique à la fois au Wi-Fi 6 et au Wi-Fi 6E .

Quant à savoir si Google pourrait lancer une gamme de nouveaux matériels maillés, cela ne se produira probablement pas.

D’autres sociétés, dont Eero, proposent une variété de systèmes de maillage adaptés à différents budgets. Mais Google a jusqu’à présent gardé les choses simples à cet égard, à l’exception de la dénomination confuse de ses deux systèmes actuels. Il peut continuer à vendre l’un de ses systèmes Wi-Fi 5 à un prix inférieur, mais n’essaiera certainement pas de rivaliser avec la grande gamme d’Eero.

On ne sait pas si l’assistant Google sera intégré au nouveau système, mais si chaque routeur est identique, tous ou aucun ne devraient être des haut-parleurs intelligents. Aucun n’est le plus probable, pensons-nous.

Lorsque nous repérerons d’autres rumeurs ou fuites concernant le prochain système Google Wifi, nous mettrons à jour cet article. Et si vous souhaitez mettre à niveau votre ancien routeur dès maintenant, voici les meilleurs systèmes Wi-Fi maillés à acheter.