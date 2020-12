Google a annoncé le lancement d’une nouvelle application, à savoir Google Health Studies, pour permettre aux chercheurs en médecine d’étudier et d’analyser les données relatives à la santé fournies par les participants au moyen d’enquêtes. La société a déclaré dans un article de blog que l’application Android se concentrerait d’abord sur les maladies respiratoires à la lumière de la COVID-19[feminine pandémie. Selon la société, la nouvelle application fournit une plate-forme permettant aux chercheurs d’atteindre une population large et diversifiée afin de mieux comprendre la santé humaine tout en offrant au «public de plus grandes opportunités de contribuer à la recherche médicale». Les études sur la santé de Google peuvent être téléchargées gratuitement via Google Play Store, et les détails de disponibilité de son Apple App Store restent flous.

Fait intéressant, Apple avait lancé l’année dernière sa propre application, Apple Research, à des fins de recherche médicale. Les applications fournies par Apple et Google espèrent offrir aux chercheurs en médecine une plate-forme pour collecter des données liées à la santé de manière sécurisée. Notamment, Google ajoute que sa nouvelle application se concentre sur trois principes: assurer la sécurité des informations, les traiter de manière responsable et donner le contrôle aux participants. Les participants à l’étude utiliseront l’application pour signaler tout symptôme respiratoire, les précautions qu’ils prennent pour prévenir la maladie et s’ils ont été testés pour COVID-19[feminine ou la grippe. Les informations seraient envoyées aux chercheurs par le biais d’un «apprentissage fédéré», une technologie de confidentialité censée conserver les données d’une personne stockées sur l’appareil, tout en permettant aux chercheurs de découvrir des informations globales basées sur des mises à jour cryptées et combinées provenant de nombreux appareils. Google affirme que la même technologie alimente les prédictions de saisie sur Gboard, sans permettre à l’entreprise de voir ce que les individus tapent.

Le billet de blog de Google note en outre que les participants pourront également voir quelles données sont fournies, quand et pourquoi elles sont partagées. Comprendre les maladies respiratoires, y compris la grippe et COVID-19[feminine , Google s’est associé à des chercheurs de la Harvard Medical School et du Boston Children’s Hospital pour la première étude. Cette étude sur la santé respiratoire sera ouverte aux adultes aux États-Unis.