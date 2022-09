Au sein de Google, une équipe de techniciens a travaillé dans les coulisses sur des logiciels pour les réseaux de communication à haut débit qui s’étendent de la terre à l’espace.

Baptisé “Minkowski” au sein de Google, le projet secret est dévoilé au public lundi sous la forme d’un nouveau spin-out appelé Aalyria.

Alors que Google a refusé de fournir des détails sur Aalyria, comme depuis combien de temps il travaille sur la technologie et combien d’employés rejoignent la startup, Aalyria a déclaré dans un communiqué de presse que sa mission est de gérer “hyper rapide, ultra-sécurisé et hautement des réseaux de communication complexes qui couvrent la terre, la mer, l’air, l’espace proche et l’espace lointain.”

La société affirme disposer d’une technologie de communication laser “à une échelle et à une vitesse exponentiellement supérieures à tout ce qui existe aujourd’hui”. La plate-forme logicielle d’Aalyria a été utilisée dans plusieurs projets de réseautage aérospatial pour Google.

Le spin-out survient alors que la société mère de Google, Alphabet, compte avec un ralentissement des dépenses publicitaires et cherche à faire avancer ou à mettre fin à des projets expérimentaux. Cela signifie en partie rechercher des financements externes pour certains des projets qu’il a incubés pendant des années. Des entreprises telles que la société de sciences de la vie Verily et le constructeur de voitures autonomes Waymo ont levé des fonds auprès d’investisseurs extérieurs, tandis qu’Alphabet a fermé des initiatives telles que Makani, qui construisait des cerfs-volants générateurs d’énergie, et Loon, une entreprise de ballons diffusant sur Internet.

Aalyria a déclaré avoir un contrat commercial de 8,7 millions de dollars avec l’US Defence Innovation Unit. La société sera dirigée par le PDG Chris Taylor, un expert en sécurité nationale qui a dirigé d’autres entreprises qui ont travaillé avec le gouvernement. Le profil LinkedIn de Taylor indique qu’il est le PDG d’une entreprise en mode furtif qu’il a fondée en novembre.

Alphabet lui-même a recherché des contrats gouvernementaux plus lucratifs et plus tôt cette année annoncé “Google Public Sector”, une nouvelle filiale axée sur les partenariats avec le gouvernement américain principalement via Google Cloud.

Le conseil consultatif d’Aalyria comprend plusieurs anciens employés et cadres de Google, ainsi que Vint Cerf, le principal évangéliste Internet de Google, connu comme l’un des pères du Web.

Google conservera une participation minoritaire dans Aalyria mais a refusé de dire combien il possède et combien de financement extérieur la société a levé. Google a déclaré qu’au début de cette année, il avait transféré près d’une décennie de propriété intellectuelle, de brevets et d’actifs physiques, y compris des espaces de bureau, à Aalyria.

La technologie laser à lumière d’Aalyria, qu’elle appelle “Tightbeam”, prétend conserver les données “intactes à travers l’atmosphère et les conditions météorologiques et offre une connectivité là où aucune infrastructure de support n’existe”.

“Tightbeam améliore radicalement les communications par satellite, le Wi-Fi dans les avions et les navires, et la connectivité cellulaire partout”, a déclaré la société.

