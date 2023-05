Google lance un nouveau moteur de recherche IA : comment s’inscrire

Google lance l’expérience générative de rechercheou SGE, une version expérimentale de Search qui intègre les réponses de l’intelligence artificielle directement dans les résultats, a déclaré la société dans un article de blog jeudi.

Contrairement à une recherche Google normale, qui affiche une liste de liens bleus, SGE utilise l’IA pour répondre à vos questions directement sur la page Web de recherche Google. Après avoir entré une requête dans la recherche Google, une boîte verte ou bleue s’agrandira avec une nouvelle réponse générée par le grand modèle de langage de Google, comme celui qui alimente ChatGPT d’OpenAI.

Google extrait ces informations de sites Web et de liens vers des sources utilisées lors de la génération d’une réponse. Il est également possible de poser des questions de suivi dans SGE pour obtenir des résultats plus précis.

Pour le moment, SGE n’est pas ouvert au public et vous oblige à vous inscrire aux laboratoires de recherche de Google. Pour adhérer, cliquez sur le lien ici. Search Labs n’est actuellement disponible que pour un nombre limité de personnes aux États-Unis et en anglais uniquement, bien que vous puissiez rejoindre la liste d’attente. Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Avec le lancement de ChatGPT à la fin de l’année dernière, un chatbot d’IA qui pourrait répondre à presque toutes les questions avec une réponse unique, les entreprises ont ajouté des fonctionnalités d’IA génératives à leurs produits dans un contexte d’intérêt public accru. Google a dévoilé Bard plus tôt cette année, un chatbot IA similaire à ChatGPT. Microsoft a suivi en ajoutant directement ChatGPT dans Bing, y compris un générateur d’images AI alimenté par Dall-E, également par OpenAI. Les chatbots IA sont alimentés par un grand modèle de langage, ou LLM, une technologie qui utilise un ensemble massif de données textuelles pour écrire des phrases qui imitent le langage humain. Le modèle vise essentiellement à déterminer quel devrait être le prochain meilleur mot lors de la génération de phrases, un processus qui a été décrit comme « saisie semi-automatique sur les stéroïdes. »

L’IA était également au centre des préoccupations plus tôt ce mois-ci chez E/S Google, la conférence annuelle des développeurs du géant de la recherche, le terme étant prononcé plus de 140 fois au cours de la présentation de deux heures. Au cours des I/O, Cathy Edwards, vice-présidente de l’ingénierie chez Google, a déclaré qu’avec une recherche Google standard, les utilisateurs doivent diviser les requêtes complexes en plusieurs questions, parcourir les sites Web à la recherche d’informations et formuler la réponse dans leur tête. Avec SGE, l’IA peut faire tout cela pour vous.

Comment rejoindre la liste d’attente Google Search Labs

Voici comment rejoindre la liste d’attente des laboratoires de recherche afin d’être parmi les premiers à tester le SGE de Google :

Ouvrez le navigateur Chrome sur un ordinateur. Connectez-vous à votre compte Google. Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur. En haut à droite, il y aura une icône Labs (d’un bécher) si Labs est disponible pour vous. Si l’icône Labs est là, cliquez dessus, puis cliquez sur Rejoindre la liste d’attente.

Vous recevrez un e-mail lorsque Labs sera disponible.

SGE fait partie de Search Labs et inclut des fonctionnalités expérimentales telles que Code Tips, qui donne des suggestions de codage directement dans la recherche, et Add to Sheets, une fonctionnalité qui peut automatiquement intégrer les informations trouvées dans Search dans Google Sheets.

Si vous pouvez accéder à SGE maintenant, Google vous demande d’accepter son avis de confidentialité et vous demande de ne pas inclure d’informations personnelles sensibles ou confidentielles qui « peuvent être utilisées pour vous identifier ou identifier d’autres personnes dans vos interactions avec les fonctionnalités SGE ». En effet, au cours de cet essai, certaines données seront analysées par des examinateurs humains, bien que les données soient « stockées d’une manière qui n’est pas associée à votre compte Google ». Il est possible de supprimer des interactions via le Mon activité page.

Google met également en garde contre les folies de l’IA générative et que la précision peut varier. Cela fait probablement référence aux « hallucinations », un problème rencontré avec l’IA générative où elle peut dire en toute confiance que quelque chose est exact alors que ce n’est pas le cas. Google vous suggère de ne pas compter sur l’IA générative pour les services médicaux, juridiques, financiers ou autres services professionnels.

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.SGE est accessible via le navigateur Web de bureau Chome ou les applications Google Android et iOS. un grand modèle de langage