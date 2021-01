La Google News Initiative a lancé mardi un fonds ouvert mondial pour lutter contre la désinformation sur COVID-19[feminine vaccins, d’une valeur maximale de 3 millions de dollars.

Le «Fonds ouvert contre la désinformation contre les vaccins COVID-19» vise à soutenir les efforts journalistiques pour vérifier efficacement les informations erronées sur la COVID-19[feminine processus de vaccination, a déclaré l’initiative appartenant à Google d’Alphabet dans un article de blog.

« Tandis que le COVID-19[feminine l’infodémie a été de nature mondiale, la désinformation a également été utilisée pour cibler des populations spécifiques », a-t-il ajouté.

«Certaines des recherches disponibles suggèrent également que les publics confrontés à de la désinformation et ceux qui recherchent des vérifications des faits ne se chevauchent pas nécessairement.»

Le fonds acceptera des projets visant à élargir le public des vérifications des faits, en particulier aux groupes touchés de manière disproportionnée par la désinformation.

Les candidatures seront examinées par une équipe de 14 jurés issus des secteurs universitaire, médiatique, médical et à but non lucratif, ainsi que par des représentants de l’Organisation mondiale de la santé.

En décembre, la Google News Initiative a promis 1,5 million de dollars pour financer un COVID-19[feminine plaque tournante des médias sur les vaccins pour soutenir la recherche factuelle.