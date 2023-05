Google lance l’IA générative sur tout

En raison des risques pour la sécurité et la réputation, Google a été plus lent que ses concurrents à lancer des produits alimentés par l’IA. Mais la concurrence féroce des concurrents Microsoft, OpenAI et d’autres ne lui a laissé d’autre choix que de commencer, explique Chirag Shah, professeur d’informatique à l’Université de Washington.

C’est une stratégie à haut risque, étant donné que les modèles de langage d’IA présentent de nombreux défauts sans correctifs connus. Les intégrer dans ses produits pourrait se retourner contre lui et se heurter à des régulateurs de plus en plus belliqueux, avertissent les experts.

Google ouvre également l’accès à son concurrent ChatGPT, Bard, à partir d’un groupe restreint aux États-Unis et au Royaume-Uni au grand public dans plus de 180 pays. Bard permettra « bientôt » aux gens de l’inviter en utilisant des images ainsi que des mots, a déclaré Google, et le chatbot pourra répondre aux requêtes avec des images. Google lance également des outils d’intelligence artificielle qui permettent aux utilisateurs de générer et de déboguer du code.

Google utilise la technologie de l’IA depuis des années dans des produits tels que la traduction de texte et la reconnaissance vocale. Mais il s’agit de la plus grande poussée de l’entreprise à ce jour pour intégrer la dernière vague de technologie d’IA dans une variété de produits.

« [AI language models’] les capacités s’améliorent. Nous trouvons de plus en plus d’endroits où nous pouvons les intégrer dans nos produits existants, et nous trouvons également de réelles opportunités pour apporter de la valeur aux gens de manière audacieuse mais responsable », a déclaré Zoubin Ghahramani, vice-président de Google DeepMind, au MIT. Examen de la technologie.

« Ce moment pour Google est vraiment un moment où nous voyons le pouvoir de mettre l’IA entre les mains des gens », dit-il.

L’espoir, dit Ghahramani, est que les gens s’habitueront tellement à ces outils qu’ils deviendront une partie banale de la vie quotidienne.

Guichet unique

L’annonce de Google intervient alors que des rivaux comme Microsoft, OpenAI et Meta et des groupes open source comme Stability.AI rivalisent pour lancer des outils d’IA impressionnants qui peuvent résumer du texte, répondre couramment aux questions des gens et même produire des images et des vidéos à partir d’invites de mots.