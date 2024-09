Google lance les réponses intelligentes contextuelles de Gemini dans Gmail

Quand Google panneaux latéraux Gemini déployés pour Gmail et ses autres applications Workspace, il a révélé que son chatbot génératif d’IA sera également en mesure d’offrir à l’avenir des réponses intelligentes contextuelles pour son service de messagerie. Désormais, l’entreprise a officiellement publié cette fonctionnalité. Réponses intelligentes existent dans Gmail depuis 2017, vous offrant un moyen rapide, quoique impersonnel, de répondre aux messages, même si vous êtes pressé ou en déplacement. Ces réponses générées par la machine sont cependant assez limitées et ne sont souvent que des lignes simples pour dire au destinataire que vous comprenez ce qu’il dit ou que vous êtes d’accord avec ce qu’il suggère.

Les nouvelles réponses intelligentes générées par Gemini prennent en compte l’intégralité du contenu du fil de discussion. Même si vous devrez peut-être les modifier un peu si vous souhaitez qu’ils soient aussi proches que possible de quelque chose que vous écririez, ils sont plus détaillés et plus personnels. Lorsque vous bénéficiez de la fonctionnalité, vous verrez plusieurs options de réponse en bas de votre écran lorsque vous répondez via l’application Gmail. Survolez simplement chacun d’eux pour obtenir un aperçu détaillé avant de choisir celui qui, selon vous, offre la meilleure réponse.

Vous aurez accès à la fonctionnalité si vous disposez d’un module complémentaire Gemini Business, Enterprise, Education ou Education Premium, ou si vous disposez d’un abonnement Google One AI Premium. Google indique que cela peut prendre jusqu’à 15 jours avant de voir les réponses intelligentes de Gemini dans votre application. Assurez-vous simplement d’avoir coché « Fonctionnalités intelligentes et personnalisation » dans la page Paramètres de votre application Gmail.