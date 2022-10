Google lance le routeur maillé Nest WiFi Pro avec 6 GHz, ainsi qu’une nouvelle sonnette Nest

de Google Nid a annoncé mardi de nouvelles mises à jour matérielles et logicielles pour sa gamme de maisons intelligentes, y compris un nouveau Nest Wifi Pro routeur maillé avec un support complet pour WiFi 6Eainsi qu’une nouvelle version câblée du Sonnette Nest. Leur arrivée contribue à préparer le terrain pour L’événement de lancement de Pixel de Google jeudioù on s’attend à voir une nouvelle gamme de Téléphones intelligents Pixel 7 ainsi que les débuts tant attendus de La montre Pixel de Google.

Pris ensemble, la vague d’annonces de Google cette semaine représente le dernier effort de la marque pour présenter un argumentaire convaincant pour une maison intelligente plus unifiée.

“Nous devons faire évoluer la maison intelligente en dehors de la simple réflexion sur les appareils domestiques intelligents qui existent aujourd’hui”, a déclaré Rishi Chandra, directeur général et vice-président du produit Google Nest, soulignant l’importance des téléphones, tablettes, montres et autres appareils d’interface principaux. comme piliers d’une maison connectée cohérente. “Jusqu’à présent, en tant qu’industrie, nous avons en quelque sorte séparé ces écosystèmes informatiques mobiles des écosystèmes de la maison intelligente, et nous devons considérer cela comme un écosystème holistique. C’est ainsi que les utilisateurs le pensent.”

À cette fin, Google a de grands projets pour l’application Google Home, avec une refonte à venir qui comprend des capacités d’automatisation étendues, de meilleures commandes de caméra, un regroupement automatique des appareils et une meilleure évolutivité. Bon nombre des changements à venir sont structurés autour Questionla bientôt lancé norme universelle de maison intelligente qui vise à faciliter le contrôle par les utilisateurs des appareils de maison intelligente construits par différentes marques ou pour différentes plates-formes.

“Des millions d’appareils Matter seront disponibles pour une mise à jour logicielle plus tard cette année”, a déclaré Kevin Po, un chef de produit Nest travaillant sur l’intégration de la marque avec Matter. “Ce que cela crée, c’est ce type de plate-forme évolutive sur laquelle les fabricants d’appareils et un écosystème dynamique peuvent s’appuyer.”

Nest Wifi Pro adopte le Wi-Fi 6E et abandonne les haut-parleurs intelligents

Google



Le premier sur le plan matériel est le routeur maillé Nest Wifi Pro, un suivi des routeurs Nest Wifi et Google Wifi d’origine qui l’ont précédé. Avec le modèle Pro, les utilisateurs bénéficient d’une mise à niveau tri-bande WiFi 6E conception qui peut se connecter avec des appareils sur les bandes habituelles de 2,4 et 5 GHz, ainsi que sur la bande 6GHz récemment ouvertequi offre plus de deux fois plus de bande passante que 5 GHz et une réduction significative de la congestion des appareils.

Disponible en pré-commande aujourd’hui en quatre couleurs (neige, brouillard, lin et citronnelle) et devrait être commercialisé le 27 octobre, le Nest Wifi Pro coûte 199 $ pour un seul appareil, ou 399 $ pour un pack de 3. Cela le positionne comme l’un des routeurs Wi-Fi 6E les plus abordables disponibles aujourd’hui.

La prise en charge du Wi-Fi 6E n’est pas le seul changement notable avec Nest Wifi Pro. Plus particulièrement, le système ne comporte plus de haut-parleurs intelligents Google Assistant intégrés à chaque prolongateur, et il ne comporte pas du tout de routeur et de prolongateur séparés, de sorte que tout appareil Nest Wifi Pro peut se connecter à votre modem via Ethernet et servir de routeur principal. de votre installation. Cela signifie également que vous pouvez utiliser un câble Ethernet pour connecter deux appareils Nest Wifi Pro pour une liaison entièrement câblée avec des performances plus rapides qu’une configuration sans fil. Avec le Nest Wifi d’origine, les prolongateurs étaient des appareils plus petits et séparés du routeur principal du système, et ils n’offraient pas du tout de prises Ethernet.

Google



Autre changement par rapport au routeur maillé Nest Wifi de première génération : Nest Wifi Pro n’est pas rétrocompatible avec les systèmes Nest et Google Wifi de génération précédente. Le directeur de la gestion des produits pour l’énergie et la connectivité de Google Nest, Ben Brown, a attribué cela à la façon dont le nouveau système Pro exploite le Wi-Fi 6E en tant qu’élément central du système, y compris en tant que liaison sans fil.

“Faire cela avec les générations Google Wifi et Nest Wifi qui ne prennent pas en charge 6 GHz n’allait pas être une bonne expérience pour les utilisateurs”, a expliqué Brown.

En ce qui concerne les spécifications, Google indique que les vitesses maximales combinées de chacune des trois bandes du Nest Wifi Pro sont de 5,8 gigabits par seconde, mais les vitesses réelles seront bien inférieures à cela puisque vos appareils ne peuvent se connecter qu’à une seule bande à la fois. Le Nest Wifi Pro est également conçu pour fonctionner particulièrement bien avec Matter, grâce aux radios Thread intégrées qui lui permettent de communiquer directement avec d’autres appareils compatibles Thread. Gadgets de matière, une fonctionnalité héritée du Nest Wifi d’origine. En termes de portée, Google indique que chaque Nest Wifi Pro peut couvrir jusqu’à 2 200 pieds carrés.

Une nouvelle Nest Doorbell filaire promet la meilleure qualité d’image à ce jour

Google



Le deuxième lancement matériel de Google de la journée est une nouvelle version câblée de la Next Doorbell. Disponible aujourd’hui pour 179 $, la caméra de sonnette mise à jour est disponible dans votre choix de quatre couleurs et promet un accès 24h/24 et 7j/7 aux images de votre porte d’entrée, une conversation bidirectionnelle, des zones d’activité personnalisables, des alertes spécifiques à l’objet pour les personnes, les colis, les animaux et les véhicules. , et une qualité d’image améliorée grâce à des pixels de plus grande taille et à de nouvelles mises à jour logicielles.

Google pointe vers une analyse indépendante de DXOMARK, qui a classé le nouvel appareil comme la meilleure caméra de sonnette pour la qualité d’image. Avec un flux 960p — le même que la Nest Doorbell à piles existantesorti l’année dernière – il ne s’appuie pas sur un matériel de caméra amélioré, mais plutôt sur de nouvelles mises à jour logicielles qui promettent d’améliorer l’image déjà présente.

“Ce que nous voulons vraiment dire, c’est qu’en termes de qualité d’image, il ne s’agit pas seulement du nombre de pixels, il s’agit vraiment de la capacité d’affiner l’image réelle, en tirant le meilleur parti du matériel”, a déclaré Julie Zhu, une chef de produit au sein de l’équipe Nest Doorbell de Google.

Google



Comme la Nest Doorbell alimentée par batterie, la nouvelle version filaire utilise un rapport d’aspect vertical de 3: 4 pour une visualisation confortable sur votre téléphone et un meilleur regard de la tête aux pieds sur les visiteurs de la porte d’entrée ou les colis à votre porte – bien que le critique CNET David Prêtre noté l’année dernière que l’approche verticale par ailleurs sympathique peut conduire à des angles morts horizontaux à gauche et à droite.

Avec la Nest Doorbell câblée à votre porte, vous pourrez recevoir des alertes de mouvement et répondre aux visiteurs en temps réel grâce à la vidéo en direct et à la conversation bidirectionnelle. Ajouter un abonnement à Nest Aware pour 6 $ par mois et vous aurez accès à jusqu’à 30 jours d’historique des événements. Vous pouvez créer jusqu’à 60 jours d’historique des événements et jusqu’à 10 jours d’historique vidéo 24h/24 et 7j/7 en passant à un abonnement Nest Aware Plus de 12 $ par mois.

En ce qui concerne la confidentialité et la sécurité, la Nest Doorbell utilise le cryptage pour protéger les données vidéo en transit, ainsi que l’authentification à deux facteurs, ce qui rend beaucoup plus difficile pour quelqu’un de pénétrer dans votre compte. Cependant, Google n’offre pas de cryptage de bout en bout, ce qui empêcherait l’entreprise d’accéder à vos images. Plus tôt cet été, la société a reconnu qu’il se réserve le droit de se conformer aux demandes de la police pour les images des utilisateurs lors de situations d’urgence, similaires à Ring – bien que Google ait ajouté à l’époque qu’il ne l’avait jamais fait.

Google



Google Home fait peau neuve juste à temps pour Matter

Du côté logiciel, Google prépare actuellement la relance de l’application Google Home, avec une nouvelle refonte visant à améliorer les capacités d’automatisation, la facilité d’utilisation et l’évolutivité de l’application pour un flot entrant d’appareils prenant en charge Matter. La mise à jour devrait être mise en ligne dans les semaines à venir, avec des inscriptions ouvertes maintenant pour un aperçu public des nouvelles fonctionnalités.

Google



Les principaux d’entre eux sont les nouveaux espaces, qui regroupent automatiquement vos appareils en haut de l’écran d’accueil de l’application pour un accès rapide. L’année prochaine, Google prévoit de déployer des espaces personnalisables, permettant aux utilisateurs de créer des groupes d’appareils appartenant à tout ce qu’ils aiment – animaux de compagnie, enfants, etc. La nouvelle application propose également des commandes améliorées pour les routines et les automatisations de la maison intelligente, avec un éditeur de script d’automatisation personnalisé pour les utilisateurs avancés sur le pont pour une sortie en 2023.

Google note également les fonctionnalités améliorées de l’appareil photo de l’application, à savoir un affichage plus intuitif des événements de caméra passés, ainsi que la possibilité de visualiser les flux en direct des caméras préférées directement depuis le centre de l’écran d’accueil de l’application. Les fonctionnalités de l’appareil photo de Google Home se dirigent également vers une nouvelle interface à laquelle les utilisateurs pourront accéder directement depuis leur navigateur Web, et il existe également une toute nouvelle version de l’application Home pour les utilisateurs de smartwatch dirigés vers WearOS.

Tout cela survient alors que Google et d’autres acteurs majeurs de la maison intelligente comme Amazon, Apple et Samsung se préparent à l’arrivée de Matter, une nouvelle norme universelle de maison intelligente qui devrait être lancée d’ici la fin de l’année. Google se penche particulièrement sur la norme, offrant outils de développement qui aident à le mettre au travail et prometteur prise en charge intégrée de Matter dans Android pour faciliter l’appariement des appareils et l’accessibilité entre les appareils. Pendant ce temps, le Nest Hub deuxième génération et les écrans intelligents Nest Hub Max et les routeurs maillés Nest Wifi et Nest Wifi Pro feront tous office de routeurs de bordure Thread, contribuant à faciliter les connexions sans fil à faible consommation entre les appareils Matter.

À cette fin, il est probablement plus sûr de s’attendre à ce que nous entendions beaucoup plus parler de Matter et de la vision plus large de Google pour la maison intelligente ce jeudi lors de l’événement de lancement Pixel de l’entreprise. Attendez-vous à voir beaucoup de couverture sur ce front plus tard cette semaine, et lorsque nous aurons des premières impressions pratiques du nouveau matériel à partager, nous les transmettrons également. Restez à l’écoute.